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「罷王行動」號角響起？桃園「村長」號召6/8王浩宇服務處集合

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▲「村長」號召民眾到王浩宇服務處集合。（圖／翻攝自網路）

▲「村長」市議員詹江村號召網友到王浩宇服務處集合。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄市長韓國瑜6日被罷免成功、高雄市議長許崑源墜樓身亡後，民進黨桃園市議員王浩宇第一時間在臉書透露死訊，開頭還寫「力挺韓國瑜」，挨批消費死者，事後雖刪文澄清，但引發藍營怒火。有「村長」稱號的市議員詹江村號召網友，8日下午1點到王浩宇中壢服務處集合，但未言明行動內容，引發關注！

▲「村長」號召民眾到王浩宇服務處集合。（圖／翻攝自網路）

▲市議員黃敬平臉書PO文指稱，罷韓成功將挑起社會對立及仇恨循環。（圖／翻攝自網路）

藍營桃園市議員黃敬平對王浩宇言行強烈不滿，在臉書PO文指稱：是什麼樣的仇恨，可以在高雄市長韓國瑜被罷免後、高雄市議長許崑源墜樓身亡後，綠營民代、挺綠酸粉們，還可以用這種奚落的口吻去落井下石？罷韓成功也相對成功挑起社會對立及仇恨循環，但冤冤相報何時了？如果連一條人命都不能尊重，這些人，還配當人嗎？

▲「村長」號召民眾到王浩宇服務處集合。（圖／翻攝自網路）

立委魯明哲臉書PO出黑底白色的「沉痛不捨」醒目標題指出，對於高雄，誰是贏家？也許民進黨此刻還沈浸在勝利的喜悅之中，但一夜罷了市長、失去議長的高雄，真的勝利了嗎？沉痛不捨的夜晚？

同一時間，「村長」市議員詹江村7日在網路號召民眾，8日下午1點到王浩宇中壢服務處集合，但未言明行動內容，引發關注。由於不滿王浩宇行徑的人士也在網路發動罷王行動，恐使未來罷免將成為藍綠新的對立手段，令臺灣政壇永無寧日？ ！

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