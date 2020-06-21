快訊／明尼蘇達州槍擊12人中彈！警證實1死　店家玻璃碎裂…血灘散布人行道

記者詹雅婷／編譯
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）21日發生槍擊案，至少12人中彈。根據警方最新消息，一名男性傷者過世，另外11名傷者傷勢不一，但無生命危險。
當地警方稍早曾建議避開該市上城區。據悉，事發地點隸屬於商業區，在Landmark’s Uptown Theatre附近，附近有多間酒吧與餐館。
根據推特流傳畫面，事發地點周邊至少有2間商家的玻璃出現大片碎裂的狀況，警車也在現場，但人行道上處處都是血跡。
ABD Minneapolis'te en az 8 ila 10 kişinin vurulduğu, bölgede birbirleriyle çatışan yaklaşık 100 kişinin bulunduğu belirtiliyor.#pazar #globalgundem pic.twitter.com/m6mHzajOlP— Global Gündem (@glbfinanshaber) June 21, 2020
** SHOOT UPDATE **— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020
12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds