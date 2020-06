快訊／明尼蘇達州槍擊12人中彈！警證實1死　店家玻璃碎裂…血灘散布人行道

記者詹雅婷/編譯

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)21日發生槍擊案,至少12人中彈。根據警方最新消息,一名男性傷者過世,另外11名傷者傷勢不一,但無生命危險。

當地警方稍早曾建議避開該市上城區。據悉,事發地點隸屬於商業區,在Landmark’s Uptown Theatre附近,附近有多間酒吧與餐館。

根據推特流傳畫面,事發地點周邊至少有2間商家的玻璃出現大片碎裂的狀況,警車也在現場,但人行道上處處都是血跡。

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds