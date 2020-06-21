陳其邁再唱《紅豆》還是很緊張　求合照人龍「2分鐘才走得完」

▲陳其邁為了雪恥，重回駁二唱《紅豆》。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

積極投入高雄市長補選的民進黨籍候選人陳其邁，週日上午攜手吳怡農、趙天麟等人，到高雄駁二舉辦「邁粉見面會」，誓言要讓上次耳朵聽了不舒服的鄉親，再次聽到他唱《紅豆》雪恥，但主持人CUE到他，準備請他高歌一曲時，他坦言儘管做了準備，還是蠻緊張的！

▲陳其邁為了雪恥，重回駁二唱紅豆。（圖／記者黃子倩翻攝）

最後，他選擇在一段SOLO後，邀請同樣擁有高人氣的吳怡農，以及其他來賓，大家共同來個大合唱，最讓陳其邁感到欣慰的，恐怕是主持人最後問在場粉絲「整場最期待哪一個環節？」，粉絲回答是「唱歌」，而不是主持人本來預期的答案拍照！

▲陳其邁為了雪恥，重回駁二唱《紅豆》。（圖／記者黃子倩翻攝）

在現場，陳其邁表示：「不僅台北有吳怡農，高雄也有吳怡農，期待回到高雄這塊土地，和大家一起加油。」想回故鄉打拼的期待不言而喻。儘管活動結束，他對粉絲合照的要求有求必應，強調會拍好拍滿，主辦單位預估留在現場等待拍照的粉絲人數很多，順著人龍走，要走兩分鐘才走得完。

▲粉絲見面會後，陳其邁與吳怡農等人留下來與粉絲合影。（圖／記者黃子倩翻攝）

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