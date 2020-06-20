自稱補充兵同寢：目睹CPR過程　　PTT曝「12日訓練內容」聽說他曾喊頭暈

▲一名21歲的詹姓補充兵，在退役當日凌晨於營中過世，引起外界關注。（示意圖／資料照／陸軍司令部提供）

記者陳凱力／新竹報導



新竹關西陸軍第六軍團206旅一名21歲的詹姓補充兵，在退役當日凌晨於營中過世，引起各界關注，軍方雖多次澄清，但仍止不住網友討論，20日上午在PTT就有一名自稱是死者同寢的鄉民爆料，17日確實有聽過其他人聊到詹姓補充兵說過身體不舒服，但之後似乎就好了，且事發當下班長雖然對詹姓補充兵做CPR，但處理SOP是否有瑕疵，軍方也該給家屬和大眾一個交代。

這名自稱與詹姓補充兵同寢的鄉民20日上午在PTT發文表示，自己當天早上就目睹班長對隔著他四五個床位的詹姓補充兵CPR，他說，補充兵幾乎沒有體能與戰技的操練，這12天中最激烈的體能活動是早餐前30-50下的伏地挺身與下午4點到5點的球類活動，其餘時間都是室內課。

▲▼有自稱是詹姓補充兵的同寢於PTT上爆料。（圖／翻攝PTT）

即使這樣輕鬆的操課內容，班長也說了，伏地挺身做不到的就不要做；下午的球類活動更是採自由報隊，原PO因為有傷在身，幾乎都坐在場邊納涼。原PO進一步表示，他與詹姓補充兵的交情大概是「有加IG」、「會笑說要介紹女生」的程度，而詹姓補充兵的資格是源於家庭因素，而非健康問題，在役期中幾乎沒聽他說過身體不適。

原PO根據跟詹最熟的鄰兵所表示，詹姓補充兵在19日事情發生以前，唯一一次表示身體不舒服，是17日的時候有頭痛或頭暈，但原PO說，他自己也是聽說，無法確定，而詹姓補充兵說頭暈的隔天似乎就好了，下午還打了10分鐘的的全場籃球賽，結束後鄰兵特別問他還有沒有不舒服，他說沒有，並表示「這段也是聽來的」。

原PO再表示，事發當日，警方很快出現，遺體與相關證物似乎也由警方，而非軍方內部調查人員帶走（不確定），至少，這次事件應該不會隨便被壓下。19當天從發現問題到宣告急救無效這段期間，到底到底發生了什麼事，基於對死者與家屬的尊重，或許該由家屬公開述說，也聽說今天家屬會開記者會，不過無論如何，年輕生命的逝去都令人難過…也希望大家不要亂說幹話，更不要把這件事拿來當做政治武器。

同時，認為軍方應完整對家屬與大眾說明事發經過。原PO表示，連隊中的長官對弟兄都很好，他不希望長官與國軍要背負過分的謾罵，然而該負的責任還是要負，希望可以盡快給家屬與社會一個交代。如果問題不是個人疏失，而是安官的整個危機處理SOP有瑕疵，也請確實（註）改進，不要再讓憾事發生。

而對於PTT版上的爆料，陸軍第六軍團政戰主任陳中吉與憲兵隊隊長古浩廷皆表示，案情相關細節都仍在釐清中，目前案件也已交由檢察官偵辦，部隊會全力配合調查，至於記者會部分，目前並未收到消息。

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