「政黨和家庭一樣會吵吵鬧鬧」　徐永明喊話：對民眾黨期待很高

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨近來內部紛爭不斷，先是網軍事件燒得風風火火，近來又爆出黨員大會與會人數與資格的問題，原本預定在10日召開黨員大會，也因無法平息內部各方意見不同的聲浪，最後決議擇日再開。對此，時代力量黨主席徐永明20日表示，政黨就和家庭一樣「吵吵鬧鬧都是有的」，重點要讓黨走向制度化，他對民眾黨的期待很高。

事實上，何景榮近來頻頻在臉書開砲，日前爆料民眾黨10日打算召開黨員大會，但僅限110名創黨黨員，8月以後入黨的不算，此舉恐違反《政黨法》，並點名台灣民眾黨副祕書長陳建璋要「勇於承擔自己的決策」。

對於黨員質疑，民眾黨日前也透過聲明指出，原預定召開的黨員大會並非常態性會議，其目的是為通過黨章修訂完善黨內民主制度，屆時所有黨員可藉由選舉票選黨代表，黨內相關決策，未來將透過全國黨代表大會進行討論。

▲時代力量舉行黨代表大會。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量20日下午舉行黨代表大會，預計在會中黨章的地方黨部專章，健全各縣市黨部組織，預料也將在大會中討論黨代表的權責，以及黨章的部分修正。曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮日前更在時力臉書貼文下方留言表示，「請問我可以到場旁聽觀摩嗎」。

徐永明會前受訪時表示，民眾黨是個比時代力量更年輕的政黨，「我對他的期待很高」，特別是在台北市長柯文哲的領導下，資源相對來說也比較多，對於未來民主政治的發展也能夠更深化。

徐永明認為，時代力量與台灣民眾黨的路線不一樣，包括現任秘書長陳志明就是經歷地方選舉，再從地方黨部進入中央黨部，時力比較期待能夠培植自己的年輕人，讓年輕人未來在政治領域有發展的空間，這個路線與方法可能和其他政黨比較不同。

徐永明也向民眾黨喊話，政黨就跟家庭一樣，吵吵鬧鬧都是有的，重點要讓黨走向制度化，就像時代力量過去也是歷經了許多辛苦，才能如期召開黨員大會，也才會有今天第二次的黨代表大會。

徐永明說，時代力量有信心慢慢走向更成熟、制度更完整的政黨，也對台灣民眾黨的發展樂觀其成，特別是從民調上來看，台灣選民對於藍綠之外第三黨的期待相當高，不只是對於時代力量的支持者，也展現在台灣民眾黨的支持上。

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