悠遊卡公司加碼3倍券10％回饋：要讓消費者更有感

▲悠遊卡 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲20日宣布針對持敬老卡或愛心卡的市民加碼三倍券優惠後，悠遊卡公司也祭出針對悠遊卡、悠遊付皆推出10％以上的回饋，且配合市府「敬老愛心領振興，獨享一千加碼金」，全台北市55萬張的敬老卡、愛心卡加碼新台幣1千元回饋金。

悠遊卡公司20日正式推出配合振興三倍券的加碼方案，消費者自7月1日起可先至悠遊卡活動網頁或悠遊付APP綁定，7月15日開始消費，累積消費達到3千元門檻、並過7天鑑賞期後，即可領取政府提供的2千元回饋。

悠遊卡公司指出，除了中央政府的2千元外，悠遊卡、悠遊付皆再加碼，讓消費者回饋更有感，其中，悠遊卡回饋200元（限10萬名），前2萬名再多回饋100元，最高可拿300元，相當於10％回饋；悠遊付回饋再升級，前2萬名即可享300元回饋，前1萬名再加碼200元，累計最高500元，回饋率飆至16.7％。

悠遊卡公司表示，透過悠遊卡、悠遊付花振興券好處多多，除了交通也可累計消費金額外，也不需受到紙本振興三倍券的200元、500元面額限制，買杯珍奶也能累積消費，且回饋金額沒有使用期限，消費彈性遠勝其他支付工具。

對於領取回饋金的方式，悠遊卡公司解釋，若使用悠遊卡，消費滿額、符合資格後會主動簡訊通知，消費者只要到超商靠卡即可將回饋金加值至悠遊卡中，悠遊付則會直接將回饋金儲值進悠遊付帳戶，並主動以APP推播，通知消費者小確幸來了。

另外，有關北市府針對三倍券得加碼方案，柯文哲透露，7月1日起台北市民朋友可持敬老卡或愛心卡登錄，7月15日三倍券上路後，消費累積滿3千元不只將得到中央的2千元，還將獲得北市府獨家加碼的1千元回存金，領取的期限與中央的三倍券相同，皆是到2021年1月31日止；而領取驟為，7月1日起開始上網登錄，7月15日開始可以敬老或愛心悠遊卡消費，累積金額滿3千元後會收到簡訊通知，屆時再到四大超商靠卡領取北市加碼的1千元回饋金。

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