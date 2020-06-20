徐永明：2022年台北市長將自推人選　不排斥與國民黨以外陣營合作

▲時代力量20日下午舉行黨代表大會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量20日下午舉行黨代表大會，黨主席徐永明表示，有關2022年的地方首長選舉，只要是非國民黨的陣營，時代力量的立場是「絕對可以談」，時力在台北市長應該會有自己的人選與想法，但也不排斥與民進黨和台灣民眾黨談合作。

時代力量在20日下午舉行黨代表大會，預計在會中黨章的地方黨部專章，健全各縣市黨部組織，預料也將在大會中討論黨代表的權責，以及黨章的部分修正。徐永明會前受訪時表示，今天的會議主要是討論黨章修改，讓地方黨部的發展與經營能夠比較制度化。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者林銘翰攝）



有關2022年的地方選舉，徐永明表示，只要是國民黨以外的陣營，時代力量的立場是「絕對可以談」，就像這次的高雄市長補選，時力就清楚表態不會參與，並且有條件地支持前行政院副院長陳其邁，未來如果在台北市長有優秀的人選，時代力量也會強力說服其他政黨的支持，因為在單一席次的選舉中，非常需要各黨間的合作。

徐永明指出，時代力量目前在全國有15個地方黨部與辦公室，未來議員的選舉一定會全力以赴，尤其是幾個今年大選中，政黨票超越議員當選門檻的重要選區，時代力量都絕對不會缺席，未來也會積極培植黨內的年輕人，讓年輕人在地方政治有發展的機會，期許全台議員席次能夠由現在的15席增加到30、40席。

徐永明也說，未來只要時代力量有優秀的人選，各個政黨都可以來談，「我們會說服其他政黨支持我們的人選」，時代力量有自己的路線與想法，只要大家理念一致，要跟其他黨派合作都是可行的做法。

▲時代力量立委王婉諭（左）、黨主席徐永明（中）、立院黨團總召邱顯智（右）。（圖／記者林銘翰攝）

此外，外傳台灣民眾黨主席柯文哲有意派出台北市副市長黃珊珊參選2022年台北市長，徐永明則表示，「台北市這一局我們應該會有自己的人選跟想法」，但也不排斥與民進黨和台灣民眾黨來談。

徐永明指出，台北市對時代力量非常重要，年輕、高學歷、都市化的特質都與時力的選民基礎接近，今年大選在台北市的政黨票也開的很漂亮，時代力量會努力提出自己的人選，也不排斥與其他政黨坐下來談。

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