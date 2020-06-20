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振興加碼還沒完！柯文哲預告下一波針對高中職加碼

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記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入經濟振興的復甦期。台北市政府20日宣布振興券加碼方案，持敬老卡、愛心卡者可享有「嗶3000領3000」的加碼回饋，同時市長柯文哲也宣布，下一波會針對高中職學生，並透過這次疫情的機會，推動國家數位基礎建設，目標把鄰里、校園全部推入E化場域。

▲▼柯文哲、黃珊珊時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

北市的加碼方案領取步驟為，7月1日起開始上網登錄，7月15日開始可以敬老或愛心悠遊卡消費，累積金額滿3000後會收到簡訊通知，屆時再到四大超商靠卡領取北市加碼的1000元回饋金。

柯文哲表示，第二波應該是高中職學生，這次疫情的防疫、紓困、振興應該要改成防疫、紓困、轉型，且要把國家數位基礎建設、無現金交易趁這次機會做起來。

柯文哲說，疫情可能在10月重返，要這這段時間讓長者習慣這張卡，未來甚至衛生紙口罩要配給制，場館實名制，很多東西要準備，老人共餐一嗶就可以整套處理，「計畫後面有一個台北市鄰里數位基礎建設，要把所有鄰里E化要建設，這有目的」。

「下一個是高中職，要把整個學校E化，北一女當示範。」柯文哲說，整個學校要推動完全E化，有所謂的親師生平台，從家長老師到學生，整個校園E化、推動無現金交易，未來繳班費、畢業旅行、學雜費甚至買書、點餐等，都可以E化處理，北一女當示範學校，希望整個暑假建構完，「所以下一波是高中職的學生沒錯」。

柯文哲指出，在高中生推的話就是一卡一付，將來一卡一付是整套，「不可諱言，在長者一下要讓他電子支付比較困難」，因此革命分階段，長者是用卡為主，高中生就是一卡一付，按照E化不同等級。

有媒體問到，若有中低收入戶者無法在期限內消費到3000元該如何處理？柯文哲直言，「在台北市即使在怎麼中低收，5個半月的總支出不到3000元，也沒有道理」，7月15日到12月31日，5個半月中，即使在怎麼窮應該還是會用到3000，只要在12月31日用滿3000，將來回存後，更沒有限制。

柯文哲強調，用悠遊卡有什麼好處？第一，可以小額消費、5塊5塊買，另外老實講，用悠遊卡比較乾淨，鈔票、銅板現在沒疫情，有疫情的時候用鈔票都會怕，悠遊卡用酒精消毒就好。另外，台北市悠遊卡消費場域夠多。

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