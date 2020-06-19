雞販深夜載雞趕早市慘爆胎　玉里警開全段警示燈協助道路救援

▲載雞貨車趕早市，不幸車子無預警爆胎。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夜間車子拋錨，真的很傷腦筋，尤其是隔天凌晨要在市場做生意的攤販。花蓮縣警察局玉里分局樂合派出所副所長湯駿逸、警員李玟儀日前執行深夜巡邏勤務，行經193縣道玉里鎮東豐段發現一輛載著放山雞的小貨車，沒有任何警示燈光而停靠在路邊，兩人察覺有異，立即上前關心。

▲▼樂合派出所員警為維護安全，開啟全段警示燈協助交通管制。

副所長湯駿逸表示，在執行夜間巡邏勤務，巡經花193縣道東豐段，發現黃男駕駛滿載放山雞的自小貨車不知何原因爆胎停靠路邊且無設置任何警示燈光。由於該路段夜間較為昏暗，車速也較快，為避免因視線不佳造成其他用路人行車上的安全，也避免黃男發生危險，立即上前協助，開啟全段警示燈，協助交管，提醒往來用路人注意車前狀況，並提供維修廠電話協助道路救援。

黃姓雞販事後表示，真的非常感謝員警即時的提供協助，免於危險及解決了車子拋錨的窘境，讓其安心的載著放山雞趕回光復，能夠順利的於隔天在市場做生意。

分局長呂育騰表示，在此呼籲駕駛人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）、胎壓及胎紋等，以降低車輛故障機率，也避免意外事故的發生。

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