估全球疫情10天後破千萬！　張文宏：至少蔓延到明年上半年





▲張文宏。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

面對北京爆發第二波疫情，全球局勢也相當嚴峻，大陸「網紅專家」張文宏20日發文分析，在數字不斷攀升下，全球疫情在10天之後會破1000萬人確診，預估蔓延情況至少要到年底和明年上半年，在這之前，中國應保留謹慎心態，維護來之不易的安定局面，並面對很長一段時間的「新常態。」

張文宏透過微博，以《國際新冠疫情抵抗策略出現分裂，抗疫之路何去何從？ 》為題發文，該文首先點出，「北京正在為徹底管控疫情加大力度。」

▲全球疫情嚴峻，圖為美國加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

他說，目前北京的傳播路線，集中在與新發地市場相關的餐飲業人員與採購人員及其密切接觸者上，傳播鏈涉及人際傳播或者經污染食材傳播。根據這一發現，張文宏認為，後階段的防控將更為精準，北京聚集全市優勢醫療力量在地壇醫院展開集中救治，應能保證救治工作的高效。

張文宏預計，根據目前的防控力度，一般在疫情高峰到來之時的後2週能夠徹底控制疫情；當前在街頭出現的民眾恐慌性隨機檢測意義不大，政府引導下的精準檢測，可以有效管控疫情。

而在北京加速管控疫情的同時，面對高疫情國家受經濟壓力，不得不陸續推開放措施，張文宏直言，這將帶來全球疫情的巨大不確定性，譬如巴西今天病例數首破百萬，病死率近5%。

他說，全球疫情還在不斷攀升，10天之後會破1000萬。近期全球多國紛紛加大對於新冠藥物的研發投入，而加快疫苗產品研發速度也將成為解決這一全球性災難的關鍵途徑，在獲得3期臨床研究結果前，全球高疫情國家可能會啟動2期臨床研究有效疫苗的緊急使用權限（Emergency Use Authorization），特別是在老年人等脆弱人群中進行接種。

張文宏最後表示，全球性疫情蔓延情況至少要到年底和明年上半年，在這之前，中國需保留謹慎心態，另在防疫工作繼而續鞏固，公共衛生體係不斷強化的基礎上，堅決推進經濟的複蘇，將是未來相當長一段時間內的「新常態。」

截至6月19日下午5時，全球新冠病毒肺炎確診數已突破850萬人。

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