北京→上海3.5小時！陸時速600km磁浮列車　上海成功試跑

▲大陸時速600公里高速磁浮列車試樣車在上海完成試車。（圖／取自中車四方股份有限公司）

記者陳政錄／綜合報導

大陸近年廣建高鐵路網的同時，積極推進高速磁浮列車研發。據《人民日報》報導，由中車四方股份有限公司研製的時速600公里高速磁浮試驗樣車，今天上午在上海同濟大學磁浮試驗線上，首次成功完成試跑。

據了解，時速600公里高速磁浮交通系統研製，是大陸科技部「先進軌道交通」計畫推進的重點課題，交由中國中車組織、中車四方股份公司技術負責，匯集各界資源，聯合30多家企業、研究機構。

▲磁浮列車試車時，工作人員謹慎以待。（圖／取自中車四方股份有限公司）

該項目自2016年7月啟動以來，成功研製了試驗樣車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入線路動態運行試驗，首次上線試跑。

高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁說，高速磁浮是包含車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道四大系統在內的強耦合系統，透過樣車線路試驗，可以初步驗證動態條件下高速磁浮各系統間的接口關係和耦合特性，為系統及核心部件關鍵性能的驗證與優化提供支撐。

按照計畫，大陸時速600公里高速磁浮工程樣機系統，預計2020年底下線，並帶動相關產業發展，適用於城市間「走廊化」交通，中短途「通勤化」、「同城化」交通，更以利大陸先行於近年積極打造的京津冀、長三角、粵港澳等一體化區域協同發展上，建設半小時至1小時的經濟圈。

事實上，由中國中車組織的該項高速磁浮計畫，其試驗車亦曾於去年5月，在山東青島首次亮相，預計最快2021年量產，中車公司表示，以北京到上海為例子，若將乘客等候搭乘的時間納入，坐飛機大約需要4.5小時，高鐵則約5.5小時，高速磁浮列車僅需3.5小時。

目前，北京到上海的高鐵最高速度為每小時350公里，乘車時數為4.5個小時左右。另目前全球最快的磁浮列車，是日本JR東海的JR磁浮，曾於試車時達到每小時603公里，使用磁浮軌道。

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