香港「1人發4萬現金」今起登記！　首日湧現排隊人潮

▲香港今起進行派錢登記。（圖／翻攝自RTHK）

記者劉亭／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，香港向香港永久性居民發放1人1萬港元（約4萬元新台幣），從今（21）日早上7時起開放登記，最快可於7月8日起領到，各地銀行、郵局一早就出現排隊人龍。

2021年3月31日或以前年滿18歲的香港永久性居民，可以在21間參與計畫的銀行，透過網路或手機APP登記；或是到21家銀行或郵政局提交申請表，全香港約1000間銀行分行與120間郵政局21日特別開門，提供市民遞交申請書。

根據香港01報導，多間銀行外都大排長龍，許多長者現場拿到表格後馬上填寫，希望越快交越好。有市民表示，政府宣布發錢後苦等數月，不過雖然遲到，但有總好過沒有。

▲香港經濟受到新冠肺炎影響。（圖／路透）

香港財經事務及庫務局提醒，今日（21日）至本月30日經銀行電子登記領取一萬元的市民，將同步在7月20日左右收到款項，呼籲市民毋須急於在首一兩天登記。

香港財政司司長陳茂波21日在網誌中表示，登記時只須提供身份證號碼首四個字母或數字、手機號碼及收款的個人銀行戶口碼號三項資料。至30日，選擇以「電子登記、銀行過數」的市民在7月8日起會陸續收到款項。

陳茂波也透露，估計今日將迎來第一個登記高峰期，團隊會密切監察系統運作及各個流程，力求暢順。若再7月1日或之後進行登記，在遞交後約一星期便收到錢，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。

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