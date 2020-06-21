北京外也拉警報　河北日增3本土確診、湖北再現無症狀感染者

▲除北京以外，大陸各省市的疫情風險仍不容小覷 。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北京爆發第二波新冠肺炎疫情，其他省分也持續拉響警報。據大陸國家衛健委數據顯示，6月20日0—24時，共新增本土病例25例（北京22例，河北3例），另無症狀感染者6例（境外輸入2例），顯示疫情仍具擴散風險。

其中，河北省是14日以來，連續第7天出現與北京關聯的本土確診病例。根據河北省衛健委通報，20日新增的3例新型冠狀病毒肺炎確診病例中，雄安新區安新縣1例（系北京新發地市場返鄉人員）、張家口沽源縣2例（均與北京返鄉人員有密切接觸史）。

▲北京爆發第二波疫情後，目前仍持續出現擴散風險。（圖／路透社）

此外，6月20日0-24時河北省無新增死亡病例，無新增疑似病例、報告新增無症狀感染者0例。目前，河北省現有確診病例16例，累計治愈出院病例322例（含境外輸入10例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例334例、境外輸入病例10例，現有疑似病例0例。

另一疫情最早的重災區湖北省方面，官方通報顯示，6月20日0-24時，全省新增新冠肺炎確診病例0例，新增疑似病例0例，新增死亡病例0例，無境外輸入病例。

在此之下，湖北省持續保持全省現有確診病例0例，現有疑似病例0例的紀錄，但新增無症狀感染者1例，來自鄂州市。截至20日，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例68135例，累計治愈出院63623例，累計病亡4512例。

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