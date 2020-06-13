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跨海尋根勝訴！美39歲婦想見「棄養自己的生母」...生疏母語泣喊：記得我嗎

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▲▼美籍韓裔被收養者柏絲，跨海至南韓展開「尋根之旅」。（圖／路透社）

▲美籍韓裔被收養者柏絲，跨海至南韓展開「尋根之旅」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓是二戰後的「兒童出口大國」，不少孤兒被來自外國的養父母跨海領養。一名嫁給荷蘭人的39歲美國女性柏絲（Kara Bos）向南韓家庭法院提出訴訟，要求生目承認自己為女兒。12日法官廉隅榮（염우영）在庭上宣讀判書，承認柏絲為被告A某的親生女兒，令柏絲當場感動得熱淚盈眶，認為中於有機會見到親生父母一面尋根之旅總算沒白費。

根據《韓聯社》報導，1983年11月，年僅2歲的柏絲穿著紅色絲綢外套、慘遭生父母拋棄，在忠清北道槐山郡一處停車場嚎啕大哭，隔年9月透過兒童福利機構被領養至美國。柏絲被父母棄養時乖巧聰穎，能告訴警察自己的韓國姓名為康美淑（강미숙，音譯），且知道自己的年齡。

柏絲在和荷蘭男性結婚後誕下可愛的女兒，在女兒2歲時，便下定決心踏上南韓土地「尋根」。她對媒體透露，「我這才體認到當時生母是多麼痛徹心扉地做出拋棄我的決定，也瞭解這對當時年僅2歲的我來說是何等可怕的經驗。想和生母相認，尋回我內心的平靜、重續母女緣。」

▲▼美籍韓裔被收養者柏絲，跨海至南韓展開「尋根之旅」。（圖／路透社）

▲柏絲希望能透過和生父的對話，打探生母的下落。（圖／路透社）

對海外的領養兒童來說，重新找回拋棄自己的生父母不是件容易的事，柏絲3年前曾試圖到南韓尋根，不過最後卻徒勞無功，直到去年初透過韓裔海外領養兒童的DNA家譜，才終於從一名留學生身上，確認其為堂兄弟姐妹，之後透過各種線索確認生父的身份。

根據推測，柏絲可能是生父非婚生的私生女，而之後事實證明，生父A某的確數度表明不願和柏絲相認，即使柏絲透過法律文件上公開的地址尋至生父的住處，表明想和生父相認，卻在門外慘遭拒絕，無緣相見。

父女倆也在訴訟過程中驗了DNA，結果證實A某有99.9981%的機率是柏絲的生父，法官便依此判柏絲勝訴。柏絲透露，下一步是希望從生父的口中，打探出關於生母的消息，「其實我並不想走上法庭，但唯有透過此途徑，才能取得和生父對話的機會。」

▲▼美籍韓裔被收養者柏絲，跨海至南韓展開「尋根之旅」。（圖／路透社）

▲柏絲是南韓史上首位在親子訴訟取得勝訴的被領養者。（圖／路透社）

柏絲接受《韓聯社》訪問，用生澀的韓語對著鏡頭向生母喊話，「媽媽，還記得我的臉龐嗎？我好想見您一面，真的好想！一路走來雖然疲倦......但希望您別感到歉疚，只要回到我的懷抱！拜託請加油，回來吧！」

此次柏絲的判決在南韓法律史上具有非凡意義，因為柏絲是首位在親子訴訟上勝訴的海外領養兒。她表示，「希望透過此次訴訟，除了讓韓國政府認可自己的身份，也能讓韓國擺脫『兒童輸出國』的汙名。」

▼柏絲以生疏的韓語對著鏡頭向生母喊話

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