陳時中笑談：拆炸彈可能被炸死　續任最重要兩件事「健保改革＋社會安全網」

▲衛福部長陳時中談任期最大目標，健保改革和完善社會安全網。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／專訪



「可以進步的事就盡量做，不敢說有功，但也不要當歷史罪人。」陳時中接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，健保費調漲「有需要動就動」，但重點仍是要廣泛與社會對話，「溝通、溝通、再溝通」，但相關問題棘手如拆炸彈，他也開玩笑說「過程中自己也可能被炸死」。





▲陳時中態度坦然，笑稱「光是拆這兩顆炸彈可能就會讓我陣亡」。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中在新冠抗疫戰爭中獲得高度評價與聲量，近期卻因「自付差額醫材訂定上限價格政策」引醫界強烈反彈，甚至遭指「被拉下神壇」，陳時中聞言笑答「我從來就不在神壇上」。

至於拋出健保費調漲議題更是令人捏一把冷汗，因為過往只要動到健保費，就會有政務官因此折損，然而在醫界人士評價裡，陳時中除了是最瞭解健保的人，現在也是最有能力與「能量」可以進行健保改革的人。

「健保是一定要解決的問題，必須因應時代讓制度可以接合。」陳時中受訪表示，健保的基本社會保險精神不能變，接著則是把「量能付費」做得更完整。他解釋，健保最開始就喊出量能付費，但是因為各種資料不齊全、收取技術問題，只能用「薪資」作為基礎的劃分幾類身份納入保險，至於從「資本利得」收取則相對不足，有一點點「將就」，也有公平性的問題。

▲衛福部長陳時中因為防疫成績，成了近期最紅政治明星。（資料照／記者林敬旻攝）

另一個挑戰則是蔡英文總統在就職典禮中所強調的「社會安全網」。陳時中說，精神障礙、兒少保、兒虐相關都必須持續精進，去年衛福部讓社工人員薪水稍有增加，但相關體系還是要做好，目前軟體有但人還不夠，精神醫療網更是，如精神障礙者長照問題，都必須納入考量。

陳時中另外也拋出一個新題「建立更完整的公務醫療體系」包含部立醫院以及衛生所的改革。他說，在這次防疫戰之中，可以看見部立醫院的功能，也發現相關的問題，必須要建立良好體系，在平時投入社會邊緣醫療，疫情、災情來臨時，又可以快速成為一個部隊，讓相關連結完整，厚植其量能。

因為陳時中的人氣扶搖直上，也引發不少政治性揣測如出馬參選雙北市長等。陳時中說，衛福部裡仍有問題需改善，他不能拍拍屁股就走「我一向不喜歡這樣」，自己一定會面對、處理，得要到一個段落才行。他也笑笑說，「會不會選舉很難說啊，光是這幾個題目就可能看到我陣亡，就不用談以後的事情。」

▲陳時中先前每天召開記者會，經常會前最後一刻還在讀最新資料，有問必答。（資料照／記者林敬旻攝）

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