鋼鐵部長的床都是「文件」在睡！陳時中私下超暖「手寫卡片」送防疫團隊

▲衛福部部長陳時中接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者趙于婷／專訪

「這是你的床啊？」總統蔡英文在台灣新冠肺炎防疫期間，親自參觀了衛福部部長陳時中的辦公室，由於擺在辦公桌後面的床實在太搶眼，讓蔡英文也忍不住驚呼。陳時中接受ETtoday新聞雲專訪時幽默笑說「那張床基本上都是公事包跟公文在睡，我睡沙發比較多。」外表鐵漢的他，私底下其實超暖，還在6/7解封當天，送防疫團隊親手寫的小卡片。

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67歲的陳時中，是衛福部首位牙醫出身的部長，當時接任時還曾傳出質疑聲浪，認為他非公衛背景出身，但他卻用能力堵住眾人的口，超越2014年到2016年在位的蔣丙煌，成為衛福部成立以來任期最長的部長，而這次擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的他，新冠肺炎這一仗打得更是漂亮，也讓他成了「全台最紅的男人」。

▲陳時中在新冠肺炎期間，擔任疫情指揮官，連續140天召開記者會。

陳時中承諾每日召開記者會連續140天，不分早晚，共開了164場記者會，在今年6月7日宣布國內安全大解封，每日記者會也終於來到最終場，而他沒有缺席任何一場。但即便卸下每日記者會的重擔，陳時中仍有忙不完的公事，抽空接受《ETtoday新聞雲》專訪時，同樣有問必答。

首先，回想起防疫140天，「您睡過辦公室的床幾次呢？」陳時中一聽忍不住笑了，直說「那張床在過年時間稍微有用到啦！後來就很少用，倒是「公事包」睡的時間比較多，因為常常公文和資料很多，所以都會直接在床上攤開，我自己睡沙發椅比較多。」

▲在台灣疫情趨緩後，陳時中也難得露出久違的笑容。

而日前指揮中心專家小組召集人張上淳受訪時也讚賞陳時中是一位凡事親力親為的領導者，不禁也令人好奇，在指揮官眼中的防疫五月天是什麼樣子？陳時中深吸了一口氣說道「每一位防疫成員都在自己崗位上發揮很多力量。」

比較令人關注的是，這次的防疫五月天成員裡，只有副指揮官陳宗彥不是醫療背景出身，但陳時中也不諱言，陳宗彥的角色，和醫療同等重要。

▲陳時中外表鐵漢，但也曾因不捨台商確診，在記者會上落淚。

▲陳宗彥（左）擔任副指揮官，陳時中也讚賞他的能力。

「他的執行力很強，任何問題點都抓得很快。」陳時中說，在「警政、戶政」這塊沒有陳宗彥，基本上很難做管控，包括機場出入境、居家檢疫、居家隔離，他的執行速度都很快，尤其政府部門很大，跨部會聯繫其實會遇到蠻多困難，「這次防疫中所有的跨部門聯繫和防疫管控，他功不可沒，是非常重要的角色。」

陳時中在記者會上總是板著嚴肅的臉，偶爾還帶點倦容，但其實他私底下也有相當窩心的一面，他給每位防疫成員都寫了張小卡片。每一位成員的字都不一樣，有的是「獲益良多」、有的是「使命必達」。更窩心的是，不只網友口中的防疫五月天有，包括負責集中檢疫所的醫療應變組組長王必勝，還有部立醫院26位院長也都有收到；陳時中的暖舉，讓防疫成員紛紛直呼「好感動」。

陳時中一聽記者提到暖心小卡片，也忍不住靦腆問說「你們怎麼知道的啦～」但外表鐵漢的他，也害羞的不好意思透露更多卡片內容，只默默說道，「我也好，這次團隊也好」，他們都是「專業報國」、「國家需要，義無反顧」。

▲談起防疫的辛苦，陳時中總用笑容帶過一切，秉持著「國家需要，義無反顧」的精神。

▲▼陳時中親手寫感謝卡片送防疫團隊。（圖／莊人祥、羅一鈞提供）