T點這樣用Part15／T點8月31日到期　快來換限量全家咖啡

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新聞雲App T點數即將於8月31日到期，點數到期前，新聞雲App好禮商城推出會員最愛的全家咖啡，讓用戶用T點就能輕鬆換到每日必備咖啡！不足兌換咖啡的點數，還可以兌換東森幣，1點T點轉換1枚東森幣，東森幣可以直接在東森購物折抵現金，大家快到新聞雲App，集點換咖啡、集點換東森幣！

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【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

【全民搶寶懶人包】

◎進入「活動」欄位，上排圖示中，點選右下欄位「全民搶寶」

◎選擇欲投注之項目，使用點數投注，下注不限項目，每人每項不限一注。

◎投注完成，搶寶項目右上角將出現「已下注」

全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。

2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。

3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。

4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。

5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期 至該商品開獎日。

6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。