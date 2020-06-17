T點這樣用Part14／返校實境體驗展門票開搶！

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App好禮商城限時好禮上架中！《返校 Detention‧實境體驗展》還原2017上市的恐怖暢銷遊戲─《返校Detention》，繼遊戲及電影大獲好評後，首次挑戰將電腦遊戲轉換成實境體驗的多元展覽，提供50組實境體驗展門票回饋新聞雲用戶。立即手刀搶換，打開《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換去！

《返校 Detention‧實境體驗展》打破空間限制，體驗過程將扣緊遊戲場景、劇情，更加入演員演出，讓世代年輕人透過「沉浸式體驗」再次感受歷史的重量及濃厚，用不同的方式見證女主角的經歷、掙扎與輪迴，更首度曝光《返校》初版遊戲，內容精彩可期，所有返校迷千萬別錯過！即日(6/17)起，到《ETtoday新聞雲》App好禮商城，使用3500T點即可兌換「返校 Detention‧實境體驗展門票」，一起體驗討論度最高的體驗展！

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【返校實境體驗展門票兌換須知】

1. 本商品以人工兌獎方式進行。

2. 由App活動小組信箱於6/30(二)前寄出中獎通知。

3. 於期限內回覆中獎資料，完成兌獎流程。

4. 等待商品郵寄到府。(約7-14個工作天)

※注意事項：

1. 本商品不得要求更換其他商品、折抵現金。

2. ETtoday新聞雲保留本活動修改之權利，且不另行通知。

3. 若用戶透過機器人方式進行集點，新聞雲有權停止該會員的集點及兌換贈品之權利。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！