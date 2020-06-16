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就只有冰塊！全家開賣10元「清涼冰塊杯」　網一看全傻眼：確定不是改圖？

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▲▼全家開賣冰塊杯。（圖／翻攝靠北全家）

▲全家開賣冰塊杯。（圖／翻攝靠北全家）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日總是忍不住想走進超商吹吹冷氣，順便來杯飲品，不過近日有網友發現全家竟悄悄賣起「冰塊杯」，內容物只有滿滿冰塊以及1個空杯，清涼價只要10元，消息曝光吸引大批網友猜測「真的假的」，還有人直呼「不錯啊！10元我會買耶」、「我會想買欸，因為我超愛吃冰塊」，掀起不小討論。

一名網友在「靠北全家」分享1張照片透露，全家悄悄開賣「冰塊杯」，內容物只有單包180g冰塊以及16oz私品茶杯空杯，原價15元目前特價只要10元，且上頭還大大寫著店長推薦，照片一曝光討論度破表，有人笑說「傻眼」、「太好笑了，這不就是賣冰塊嗎」，但也有網友質疑真實性說「確定不是改圖嗎？」

對此，業者證實將從明（17）日起正式開賣，且冰塊杯只有夏季限定，推出主要原因為是想提供消費者一個新選擇，「因為現在夏天買冰塊的人多，民眾如果買寶特瓶飲料可是不夠冰，就可以倒在冰塊杯裡裡更清涼。」

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