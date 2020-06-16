衝了！「珍煮丹X全家」打造全台首支泰奶雪糕　還有邪惡黑糖珍奶酷繽沙

▲「珍煮丹X全家」推出9款聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼推出全台首款黑糖珍奶甜筒後，珍煮丹再度以招牌黑糖、珍珠、鮮奶打造9款橫跨零食、甜點、冰品及罐裝飲品等聯名，其中，必吃這支泰式「泰式奶茶雪糕」，外層選用脆皮巧克力、杏仁粒，一口就是濃郁泰式風情，另外還有這杯「黑糖珍奶酷繽沙」，彷彿就像在喝黑糖珍珠鮮奶一般，通通都不能錯過，明（17）日於全家獨家開賣。

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▲必吃全台首款泰式奶茶雪糕。



「珍煮丹X全家」再度聯手打造9款邪惡聖品，尤其必吃耗時半年才產出的全台首款「泰式奶茶雪糕」，選用珍煮丹泰奶粉加入煉乳製成內餡，放進以70%生巧克力及杏仁粒打造的雪糕外殼當中，不僅有超美珊瑚橘糕體，還吃得到邪惡巧克力雪糕，簡直太罪惡。

另外必喝這杯「黑糖珍奶酷繽沙」，選用珍煮丹黑糖製成黑糖醬，冰沙則是錫蘭紅茶加入牛奶的奶茶冰沙，再放進Q彈黑糖麻糬，茶香、奶香、黑糖醬交織還可以咬QQ，絕對是今夏最強冰沙飲品之一。除外還有嚴選黑糖爆米花、黑糖奶茶QQ球、經典黑糖法國酥、黑糖奶茶夾心餅等零食，泰泰奶茶戚風蛋糕，黑糖奶茶以及黑糖鮮奶布丁，將在明（17）日於全台全家門市獨家開賣，提醒布丁延後至7月1日上市。

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