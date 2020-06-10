【廣編】只為成就手中好咖啡　馮宇細數全家 Let’s Café 全新 Logo 二三事

【廣編特輯】

圖、文／Let's Cafe提供

「Logo」是品牌的門面、面對消費者的第一印象、最強而有力的記憶符號，身為平價咖啡的龍頭之一 — 全家便利商店 Let’s Café 為了講求更專業的品牌形象，推出煥然一新的 Logo 視覺，並找來合作多次、曾操刀過其他全家招牌商品 匠吐司 與 極鬆餅 的 IF OFFICE 設計總監馮宇，協助 Logo 更新計畫。

人手一杯便利商店的咖啡，無論是美式或拿鐵，早已是台灣上班族的日常風景。然而在全家 Let’s Café 自 2017 推出單品後，一般消費大眾也能在巷口隨處可見的便利商店當中，喝到現煮咖啡的美味。Let’s Café 在咖啡領域，凝聚越來越精緻品牌形象，2020 更大舉更新品牌識別，從 CI 與 Logo 著手，讓專業觀感更深植人心。對咖啡的一切講究，都是為了品飲的最佳風味

馮宇說：「從『喝一口美好』到『專業好咖啡』間的轉換，引發我們思考「咖啡專業」的原點是什麼，我想應該涉及了原物料品質、烘豆技術、咖啡師手藝、沖煮道具、水溫⋯⋯等，這些可量化的數值。」決定讓 Logo 的呈現回到核心的專業原點，「就是那顆豆子與豆子所產生的氣味，Let’s Café 即便是一顆咖啡豆都講究到底，所以我們決定把概念聚焦在咖啡豆上，除了畫出咖啡豆的形狀外，同時要傳達出咖啡的香氣、風味等特色，而彙整這些元素的圖案，我想就是『風味輪』了，所以最後 Logo結合了咖啡豆與風味輪，來傳達 Let’s Café 獨有的品牌價值以及對咖啡的所有堅持。」

