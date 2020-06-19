400個職缺搶先曝光　6月20日上午員林火車站前聯合徵才

▲彰化辦理徵才活動。（資料圖／員林就業服務站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林就業中心將於6月20日上午在員林火車站前廣場舉辦廠商聯合徵才活動，計有15家優質企業參與，預計提供超過400個職缺，除轄內大廠外，還有即將啟用的彰南運動中心維運單位、口罩國家代表隊等均要投入本次招募行列，有工作需求的民眾都可到場為自己拿下一張職場通行證。

員林就業中心主任陳秀蓉表示，徵才活動選在員林火車站，看好車站因鐵路高架化，室外空間寬廣，人流眾多，交通方便，不論搭車或自行前往都相當地便利，求職者可以在空曠舒適的場地安心地進行面試，為自己爭取更多就業的機會。

▲彰化辦理徵才活動。（資料圖／員林就業服務站提供）

陳秀蓉接著指出，上半年受到疫情影響，停辦中大型徵才活動，企業也減少面試行程，趁國內疫情好轉，及逐漸復甦的就業市場，並因應畢業季青年求職潮及企業人才需求，員林就業中心二度與員林火車站合作舉辦聯合徵才，現場特別安排駐點諮詢專家，提供一對一量身訂做的解說，為初次求職青年指點履歷撰寫技巧及面試須知，讓社會新鮮人能夠從容面試，駐點諮詢需事先電洽報名。

▲開出的400職缺。（圖／員林就業服務站提供）

陳秀蓉說，徵才現場有趕搭時下拍攝短影片的潮流，安排「素人說說話」活動，邀請現場不畏鏡頭的年青人錄影說出對未來就業的期許及夢想，另有「遇礙才有愛」就業障礙體驗遊戲，活動內容多樣，要讓參加徵才的民眾fun開自我。徵才活動20日(六)早上9點到12點，邀請青年朋友把握好機會，詳細資訊請洽員林就業中心04-8345369。

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