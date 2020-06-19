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中衛+4大MIT醫療口罩今下午再開賣　網購「價錢、款式、限購」一次看

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▲屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩。（圖公關提供）

▲今（6/18）、明（6/19）兩天又有中衛口罩可以搶了。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

各大通路開賣醫療用口罩後，一上架就秒殺，尤其中衛口罩特別搶手，還沒成功搶到的人，今（6/19）下午又有電商要開賣，除了中衛，另有4大品牌可選購，成人、兒童款都有，而目前也有平台天天限量販售口罩，民眾不用過度恐慌搶購。

東森購物目前站上開放預購「台灣巧護士」與「加利」2大MIT品牌醫療口罩，台灣巧護士僅提供成人款，單盒50片裝，售價649元，只能購買1盒；加利除了有成人款，也有兒童款，並提供藍色、粉紅色2色挑選，單盒50片裝，1組2盒販售，售價758元，最多可買10組，等於一次能入手20盒。下單後預計最快4～5天出貨。口罩也持續補貨上架中，建議消費者可隨時留意網站開賣資訊。

東森購物開賣口罩（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購購開賣口罩，除了成人款，也有兒童款。（圖／翻攝自東森購物）　

PChome開賣口罩（圖／翻攝自PChome 24h購物）

▲PChome 24h購物目前沒有固定販售醫療口罩的日期，開賣時間採不定期公布。（圖／翻攝自PChome 24h購物）　

PChome 24h購物今下午預計開賣中衛、匠心、摩戴舒、KDL、淨新等品牌醫療口罩，單盒50裝，售價250～509元不等，依各規格款式，每人限購1盒或2盒1組；中衛醫療口罩此次提供櫻花粉、薰衣紫、軍綠3色選購，匠心則有兒童款平面醫用口罩可挑選，KDL搭配酒精濕巾推防疫組。確切開賣時間將於中午前在網站及APP推播公告。開賣需視供應商的供貨狀況，沒有固定上架日。

另外，墊腳石購物網將於6/20下午17:00限量開賣中衛醫療口罩，提供成人款平面口罩，顏色主要為古銅黑，單盒30片，售價260元，每人限購1盒；另有麥飯石灰，袋裝5入，售價69元，每人限購2袋。光南線上購物也可購買醫用口罩，且不限購。

而目前天天有開賣醫療口罩的電商平台，Yahoo奇摩購物中心每天上午11～12點不定時限量開賣成人醫療口罩。蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，單盒50片裝，不挑色，售價399元，每人每日限購1盒。

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