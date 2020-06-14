　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男保全組「鬼抓人」變態殺人　膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

苗栗一名駱姓保全因不滿前女友移情別戀，找來3名友人將情敵壓到郊區虐死，再棄屍通霄白沙屯公墓。刑事庭法官認為，駱男身為主謀，卻推諉卸責，惡性重大，未思反省，依殺人罪判駱男無期徒刑，褫奪公權終身，其他3共犯分別遭依共同殺人罪判13年到11年不等。民事賠償部分，新竹地院再判處共犯需連帶賠償死者父母506萬元。

22歲的保全駱男與16歲小女友因線上遊戲LOL而認識，交往2年後仍因個性不合分手，後來駱男得知小女友結交新男友何男，醋勁大發，找來友人邱、王、黃，共組line「鬼抓人」群組，開始殺人計畫。

恐怖情人擄走前女友新歡　打死棄屍公墓

▲▼擄走少女新歡，痛毆對方再棄屍。（資料照／警方提供）

▲LOL遭情敵電爆引殘殺！膠帶封嘴鐵鍬凌虐　保全超變態殺人計畫。（圖／警方提供）

▲LOL遭情敵電爆引殘殺！膠帶封嘴鐵鍬凌虐　保全超變態殺人計畫。（圖／警方提供）

2018年7月，駱打聽到何男與小女友要到六福村玩，於是先請邱、王、黃帶著事先準備好的膠帶、口罩、手套到新竹火車站埋伏堵人，駱自己則故意糾纏小女友以拖延時間。而在火車站的3人，則在同時間佯裝成旅客，請何男幫忙搬行李。何男好心將行李幫忙搬到車上後，沒想到馬上被邱、王、黃3人強押進車載往頭份，且頭、手、腳都被綑上膠帶，而駱得知3人成功得手後，也馬上拋棄小女友飛奔過去頭份會合。

4人碰頭後，分別持鐵鍬、三節警棍凌虐何男近半小時，直到何男只剩下一口氣了，還拿黑色塑膠袋套住何男上身，並用膠帶層層密封，準備將他就地活埋，只是因為現場地質太硬，4人只好在將何男丟進後車廂，載往通霄鎮白沙屯第24公墓山坡棄屍。

小女友因遲遲等不到人，打手機也不通，到派出所報案，警方調監視器一看，發現是駱男等人將何男押走，還用珍珠板變造車牌號碼，立刻將4人帶回偵辦，4人起初矢口否認，只辯稱與何男聊完天就放他離開，不過警方卻從車上找到打彎的警棍，4人最後只好帶著警方前往棄屍地點尋獲遺體 。

相驗報告發現，何男全身是傷、頭部右側顱骨凹陷、右耳被打到血肉模糊，初判頭部遭重創致死。邱男也終於坦承犯行，並交待犯案過程，不過，主嫌駱男卻總在審理時避重就輕，辯稱只想教訓對方，沒想到下手過重，才讓何男意外身亡。黃、王2人也表示沒想要弄死他，只是協助駱教訓一下對方而已。

法官認為，駱男因不滿前女友與何男交往，萌生殺意，揪邱、王、黃殺人，3人與何並無恩仇，純粹是駱男邀集相挺，參與殺人計畫，4人心思慎密規畫勘查地形、準備工具、偽造車牌及誘使被害人接近車輛，具體分工殺人計畫後實施殘忍虐殺，最後還將被害人載往山區棄屍，手段凶殘，惡性重大。且駱男始終均參與犯行，卻矢口否認殺人，供詞推諉卸責，犯後態度不思反省，因此依共同殺人罪判處駱男無期徒刑、邱男13年、王男12年、黃男11年有期徒刑。

民事部分，由於案發時何父已經68歲、何母59歲，而27歲的何男為家中獨子，又是雙親的老來子，何姓雙親聞此噩耗，悲痛萬分。事後王男已依170萬元與何男父母和解並完成履行，經扣除後，何男父母向駱、邱、黃3人連帶求償905萬元，最後法官判被告應連帶賠償506萬元。

珂潤潤浸保濕洗顏慕斯 原價480元，特價365元

弱酸性呵護敏感肌
泡沫細緻減少拉扯肌膚

►「愛情動作片」沒刪乾淨　4年後老司機社團瘋傳…酸民譏「癢」被法辦

►大叔激戰15歲少女　「好康相報3人行」矇眼＋偷拍…下場慘了

► 4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻育5子…慘當20年工具人

ET快訊
《禁錮之慾》遊艇「切換各種體位」網驚：真的在做！男主角解密真
快訊／午後雷雨開炸！北北基17縣市大雨特報
男保全組「鬼抓人」路邊擄進車　鐵鍬活活打死獨子棄公墓
台妹進軍SOD遭酸「父母心裡苦」　吳夢夢曬出「媽媽私訊」打臉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男站騎樓等朋友...下秒遭撞飛亡！　肇事男下車冷看10秒逃逸

拍影片說蔡英文做票「裁定不罰」　影射中選會「換票」又被移送

獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷　駕駛「無過失」二審逆轉無罪

開車搶快過平交道遭火車猛撞　命大肇事男辯「沒聽到警鈴」遭目擊者打臉

巧遇頭目尿尿「下秒遭拐上車」！女童上學分享：阿公請我幫忙…師聽完嚇傻

「兒子」來電哀嚎求救　父狂奔郵局匯款90萬...警一句話點醒他

男保全組「鬼抓人」變態殺人　膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓　

「有槍」！三重警驚險圍捕影像曝　毒犯開槍自戕...開刀2小時頭顱取出彈頭　

三峽高級住宅區「用過的套套」從天而降　家長跟小朋友看傻眼：丟很多次了

高雄軍用品店爆流血衝突！　男客對店長噴辣椒水再抽刀攻擊

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

鍾麗緹和婆婆為「生子話題」陷尷尬　秦媽媽一旁附和…伊能靜高情商喊停

屏東男站騎樓等朋友...下秒遭撞飛亡！　肇事男下車冷看10秒逃逸

拍影片說蔡英文做票「裁定不罰」　影射中選會「換票」又被移送

獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷　駕駛「無過失」二審逆轉無罪

開車搶快過平交道遭火車猛撞　命大肇事男辯「沒聽到警鈴」遭目擊者打臉

巧遇頭目尿尿「下秒遭拐上車」！女童上學分享：阿公請我幫忙…師聽完嚇傻

「兒子」來電哀嚎求救　父狂奔郵局匯款90萬...警一句話點醒他

男保全組「鬼抓人」變態殺人　膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓　

「有槍」！三重警驚險圍捕影像曝　毒犯開槍自戕...開刀2小時頭顱取出彈頭　

三峽高級住宅區「用過的套套」從天而降　家長跟小朋友看傻眼：丟很多次了

高雄軍用品店爆流血衝突！　男客對店長噴辣椒水再抽刀攻擊

中學妹校內廁所遭「約談」　多人圍毆霸凌「狠甩巴掌、猛踹倒地」

不只B、C肝！　醫曝「肝癌2大致病因素」：和生活習慣超有關

屏東男站騎樓等朋友...下秒遭撞飛亡！　肇事男下車冷看10秒逃逸

布蘭妮想住進安養院　王思佳泛淚反對：我怕她會毀滅！

陳以信再解大直、劍潭地名　李正皓大笑：這個我給推！

台南北門分院整建轉型多元長照中心　黃偉哲：感謝衛福部照顧偏鄉醫療揪甘心

出海後有人離奇死亡！《深海擴散》幽閉恐懼+未知生物的驚悚小品

5月新車油耗數據出爐　首見「國產Kona休旅車」、還有2款進口跨界

拍影片說蔡英文做票「裁定不罰」　影射中選會「換票」又被移送

放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

高雄情侶房內「肉搏」直播！　激戰液體亂潑...竟是為了韓國瑜

社會熱門新聞

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

即／新莊運動公園公廁驚見「暴斃男子」

超級搖頭丸一個月害6死　媽下班驚見兒穿內褲陳屍床上

號稱「銀行界劉德華」　妻卻驚覺他同時劈3女

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

台南永康汽修廠傳火警搶救中

早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞

即／太魯閣號彰化平交道碰撞　雙向延誤

淡水高中生「霸凌尋仇」大逆轉！

小客車不讓　救護車被撞翻

爭道起糾紛！男攔車噴辣椒水　嗆「騎這種車比較兇喔！」

欠百萬遭殺棄屍苗栗　兇嫌是救難隊員

陪酒賺飽飽　「泰國留學妹」狂賺學雜費

更多熱門

相關新聞

莽男追債錯手殺人　友獻策棄屍深山

莽男追債錯手殺人　友獻策棄屍深山

台中市陳姓嫌犯因不滿陳男積欠妻子104萬元，日前相約前往豐原區一處鐵皮屋談判，未料雙方一言不合爆發衝突，陳嫌錯手毆殺陳男，驚慌失措下在友人的建議下將遺體運往銅鑼偏遠山區棄屍。據了解，陳嫌的好友因曾在銅鑼鄉深山工作，還曾協助救難隊員救災，因此對於該處的地形相當了解，深知當地杳無人煙，為掩飾罪行，才會將屍體丟到峭壁深谷。

欠債男遭殺「棄屍峭壁」　警消吊掛2小時

欠債男遭殺「棄屍峭壁」　警消吊掛2小時

欠百萬遭殺棄屍苗栗　兇嫌是救難隊員

欠百萬遭殺棄屍苗栗　兇嫌是救難隊員

即／台中殺人棄屍案　警上山搜尋屍體

即／台中殺人棄屍案　警上山搜尋屍體

醋男翻牆縱火　女友腦麻兒慘被活活燒死

醋男翻牆縱火　女友腦麻兒慘被活活燒死

關鍵字：

殺人棄屍虐殺保全

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面