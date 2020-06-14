男保全組「鬼抓人」變態殺人　膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓　

記者陳凱力／新竹報導

苗栗一名駱姓保全因不滿前女友移情別戀，找來3名友人將情敵壓到郊區虐死，再棄屍通霄白沙屯公墓。刑事庭法官認為，駱男身為主謀，卻推諉卸責，惡性重大，未思反省，依殺人罪判駱男無期徒刑，褫奪公權終身，其他3共犯分別遭依共同殺人罪判13年到11年不等。民事賠償部分，新竹地院再判處共犯需連帶賠償死者父母506萬元。

22歲的保全駱男與16歲小女友因線上遊戲LOL而認識，交往2年後仍因個性不合分手，後來駱男得知小女友結交新男友何男，醋勁大發，找來友人邱、王、黃，共組line「鬼抓人」群組，開始殺人計畫。

▲▼擄走少女新歡，痛毆對方再棄屍。（資料照／警方提供）

▲LOL遭情敵電爆引殘殺！膠帶封嘴鐵鍬凌虐 保全超變態殺人計畫。（圖／警方提供）

2018年7月，駱打聽到何男與小女友要到六福村玩，於是先請邱、王、黃帶著事先準備好的膠帶、口罩、手套到新竹火車站埋伏堵人，駱自己則故意糾纏小女友以拖延時間。而在火車站的3人，則在同時間佯裝成旅客，請何男幫忙搬行李。何男好心將行李幫忙搬到車上後，沒想到馬上被邱、王、黃3人強押進車載往頭份，且頭、手、腳都被綑上膠帶，而駱得知3人成功得手後，也馬上拋棄小女友飛奔過去頭份會合。

4人碰頭後，分別持鐵鍬、三節警棍凌虐何男近半小時，直到何男只剩下一口氣了，還拿黑色塑膠袋套住何男上身，並用膠帶層層密封，準備將他就地活埋，只是因為現場地質太硬，4人只好在將何男丟進後車廂，載往通霄鎮白沙屯第24公墓山坡棄屍。

小女友因遲遲等不到人，打手機也不通，到派出所報案，警方調監視器一看，發現是駱男等人將何男押走，還用珍珠板變造車牌號碼，立刻將4人帶回偵辦，4人起初矢口否認，只辯稱與何男聊完天就放他離開，不過警方卻從車上找到打彎的警棍，4人最後只好帶著警方前往棄屍地點尋獲遺體 。

相驗報告發現，何男全身是傷、頭部右側顱骨凹陷、右耳被打到血肉模糊，初判頭部遭重創致死。邱男也終於坦承犯行，並交待犯案過程，不過，主嫌駱男卻總在審理時避重就輕，辯稱只想教訓對方，沒想到下手過重，才讓何男意外身亡。黃、王2人也表示沒想要弄死他，只是協助駱教訓一下對方而已。

法官認為，駱男因不滿前女友與何男交往，萌生殺意，揪邱、王、黃殺人，3人與何並無恩仇，純粹是駱男邀集相挺，參與殺人計畫，4人心思慎密規畫勘查地形、準備工具、偽造車牌及誘使被害人接近車輛，具體分工殺人計畫後實施殘忍虐殺，最後還將被害人載往山區棄屍，手段凶殘，惡性重大。且駱男始終均參與犯行，卻矢口否認殺人，供詞推諉卸責，犯後態度不思反省，因此依共同殺人罪判處駱男無期徒刑、邱男13年、王男12年、黃男11年有期徒刑。

民事部分，由於案發時何父已經68歲、何母59歲，而27歲的何男為家中獨子，又是雙親的老來子，何姓雙親聞此噩耗，悲痛萬分。事後王男已依170萬元與何男父母和解並完成履行，經扣除後，何男父母向駱、邱、黃3人連帶求償905萬元，最後法官判被告應連帶賠償506萬元。

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