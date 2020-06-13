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15天走350公里！陸軍特戰部進行「戰術任務行軍訓練」考驗全方位作戰能力

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▲陸軍特戰部特一營8日起展開為期15天的戰術任務行軍訓練」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍，下同）

▲陸軍特戰部特一營8日起展開為期15天的「戰術任務行軍訓練」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍，下同）

記者蘇晏男／綜合報導

陸軍特戰部特一營8日早晨起，展開為期15天、總距離350公里的「戰術任務行軍訓練」。據陸軍司令部臉書指出，參與官兵會無畏風雨，昂首前行，逐一挑戰行軍過程中的考驗，並展現全天候、全方位的作戰能力。

陸軍司令部透露，行軍訓練期間，特一營已在桃園執行「機動戒護作戰」及戰鬥射擊訓練，其中，前者派出「偵查分遣隊」偵蒐地形、敵情、敵側防機關及詭雷設施，以利遂行特戰攻堅任務；而後者則是藉由上警戒、下警戒、低姿態等「三姿態」作戰訓練，使特戰兵保持最佳警戒狀態，提升突擊、反擊及牽制敵人的特性，展現特戰忠義驃悍、勇猛頑強精神。

▲▼陸軍特戰部特一營8日起展開為期15天的戰術任務行軍訓練」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

陸軍司令部臉書貼文提到，特指部蔡姓中士表示，他在「機動戒護作戰」中擔任偵查分遣隊的突擊車駕駛乙職，主要負責掩護雷達車機動轉移，過去他曾受過小車駕駛訓練，再加上這是他第三次參加戰術行軍，雖然熟悉，但他並未鬆懈，堅守崗位，貫徹上級賦予的任務。

▲▼陸軍特戰部特一營8日起展開為期15天的戰術任務行軍訓練」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

特指部林姓中尉則指出，這是他第二次參與行軍訓練，本次的戰術行軍著重在戰術的訓練，配合各建制武器裝備應用，在教官們細心的教導下，他成長不少，對未來的軍旅生涯定有很大的幫助，期許單位的弟兄姊妹們，能一起堅持到底，圓滿達成任務。

▲▼陸軍特戰部特一營8日起展開為期15天的戰術任務行軍訓練」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍）

據《青年日報》12日社論指出，「戰術任務行軍訓練」構想採「想定與敵情結合」及「實兵現地驗證」雙主軸，不僅能務實訓練部隊戰力，更可藉此檢視防衛作戰計畫可行性。

另外，此次訓練為強化特戰「奇兵」作戰特性，行軍範圍遍及台灣諸多城鎮與淺山要隘，而訓練要項包含指參作業程序、戰術部署與野戰要務等，共執行重要目標應援、要港防衛與地空作戰等課目。

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