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富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

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▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

 實習記者周依儒／綜合報導

隨著近日疫情趨緩，日本許多遊樂園也重新開放，但為了防止疫情再度擴散，遊樂園也祭出了多項防疫措施，包括排隊時遵守社交距離、搭乘遊樂設施有間隔座之外，還有一項最有趣的就是「搭乘雲霄飛車時不要尖叫」。因此日本山梨縣的富士急樂園就找了兩名總公司的社長，來示範如何在搭乘雲霄飛車時不尖叫！

▲富士急樂園的雲霄飛車。（圖／翻攝自Facebook／富士急ハイランド）

▲富士急樂園的雲霄飛車。（圖／翻攝自Facebook／富士急ハイランド）

據悉，富士急樂園擁有金氏世界紀錄認證的全世界最大傾斜角度的大型雲霄飛車，而園方規定搭乘雲霄飛車除了戴上口罩外，更要求員工呼籲遊客不要尖叫，以防口沫傳染，但此項規定也讓許多民眾感到疑惑，因此園方就在網上PO出了一段親自示範的影片。

▲富士急樂園的雲霄飛車。（圖／翻攝自Facebook／富士急ハイランド）

▲富士急樂園的雲霄飛車告示牌。（圖／翻攝自Facebook／富士急ハイランド）

從影片中可以看到，遊樂園的兩名社長岩田大昌和堀內光一郎戴上口罩坐上雲霄飛車，整段將近4分鐘的影片除了列車經過鐵軌和風吹的聲音外，在設施中最刺激的下坡和轉彎處，兩人也都完全沒有發出任何聲音。不過堀內光一郎的口罩在過程中似乎快被強勁的風速吹下來，他也數度伸手去調整。

影片PO出後也引起許多網友觀看，紛紛留言表示「超級好笑」、「我看到社長的手在抖了」、「社長不安的眼神已經出賣他了」、「正經到好搞笑」、「我也想挑戰看看」等等。

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