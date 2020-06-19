洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆！她羊腿上切一刀　下秒場景嚇爛：再也不烤了

▲綠膿流出畫面超噁。（圖／翻攝自Facebook／Amanda Wright Rima）

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲媽媽亞曼達（Amanda Wright Rima）日前烤了一隻羊腿，要為家庭聚餐增添一點菜色，沒想到當肉送進烤箱40分鐘後，她突然發現好像有一點不對勁，當她用刀在肉上割出一個小洞想要檢查的時候，裡頭竟然開始湧出淡綠色、類似膿液的東西，嚇得她直呼「從此以後再也不烤羊肉了！」

綜合外媒報導，亞曼達住在澳洲雪梨，她於16日時在臉書上發文，並且附上了照片跟影片，驚慌地敘述自己遇到的荒唐事。她說當天她為了家人在做飯，把羊腿拿進烤箱大概過了40分鐘之後，準備想要把蔬菜拿進去一起烤，但是卻發現好像有奇怪的東西跑出來。

於是亞曼達把羊腿拿出來檢查，並在肉上切一個口，沒想到等著她的竟然是一堆淺綠色、看起來像是膿液噁心液體，只見她用夾子持續壓著羊腿肉，膿液就不斷地跑出來，畫面十分噁心。遇到這種事，亞曼達餘悸猶存的表示，這也沒甚麼好說的了，從此以後她不會想再烤羊肉。

有朋友在亞曼達的貼文下留言表示，「這應該是皮膚下的囊腫膿液」、「我的天啊！這沒有檢查到的話，真的是超噁心的啦，吃到的人應該會覺得很不舒服吧」、「這是我見過最慘的慘案之一」、「這種狀況很容易讓人家想直接變成素食者。」