　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利去年12月就有冠狀病毒　較首例確診早2個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利,威尼斯。（圖／路透）

▲義大利去年12月就有冠狀病毒。（圖／路透）

文／中央社羅馬19日綜合外電報導

義大利國家衛生院針對污水所進行的研究發現，引發新冠肺炎的冠狀病毒去年12月就已經出現在義大利北部兩座大城，時間比首起本土確診病例還早了兩個月。

義大利國家衛生院（Italian National Institute of Health）水質專家拉羅沙（Giuseppina La Rosa）率領的團隊，從2019年10月至2020年2月檢查了40件污水樣本。

研究是在兩間實驗室以兩種不同的方法進行，檢測結果證實，去年12月18日米蘭（Milan）和杜林（Turin）的污水樣本就已經存在SARS-Cov-2病毒，今年1月29日在波隆那（Bologna）採集的污水樣本也發現病毒。

SARS-CoV-2是引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病毒學名，義大利是在今年2月中旬確診首起已知的本土病例。

義大利國家衛生院表示，這項研究結果「有助於瞭解病毒在義大利蔓延的起始」。

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），義大利的累計確診總數為23萬8159例，其中有3萬4514人病故。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
《魔戒》男星患帕金森氏症　驚傳病逝！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人

研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

義大利去年12月就有冠狀病毒　較首例確診早2個月

蘋果因染疫升高再度關閉部分商店　美股收低208點

印度曝中印衝突解放軍「正副指揮官亡」　趙立堅怒控：印軍先攻擊交涉人員

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

傑佛遜倒台後　「美國國父」華盛頓雕像也被拉倒了！

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

債務糾紛丟鞭炮燒油漆行釀3傷　議員服務處遭殃警急帶回涉案人

中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人

研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

義大利去年12月就有冠狀病毒　較首例確診早2個月

蘋果因染疫升高再度關閉部分商店　美股收低208點

印度曝中印衝突解放軍「正副指揮官亡」　趙立堅怒控：印軍先攻擊交涉人員

瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

傑佛遜倒台後　「美國國父」華盛頓雕像也被拉倒了！

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

中印衝突悲劇！23歲嫩妻等夫回家幫女嬰取名　16hrs守回冰冷遺體：錯在相信中國人

研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

義大利去年12月就有冠狀病毒　較首例確診早2個月

蘋果因染疫升高再度關閉部分商店　美股收低208點

超有感！職場常見4大翻白眼金句：這不是我負責的事情

極端高溫烤東部！8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

印度曝中印衝突解放軍「正副指揮官亡」　趙立堅怒控：印軍先攻擊交涉人員

北京直擊／「宅家裡」迎端午連假　景區超慘...石獅子比遊客多

北京直擊／超靈雍和宮「開三天又關」　周邊商圈苦撐...白繳80萬月租

「想學英文」身邊卻冷嘲熱諷！他揭：潑冷水的都是英語學渣，神級人物根本不理你

兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

國際熱門新聞

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

衣著太暴露 火辣母女被轟出超市

金與正權力逐步養胖　30個月急劇成黑臉

17歲少女揭「40人亂倫交配家庭」超噁內幕

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

金與正命令讓北韓軍方怕了　炸彈用太多

夫妻連買樂透38年　中121億頭獎

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

羊腿上切一刀　下秒洞洞狂流「淺綠色液體」噁爆

中國一帶一路理念　譚德塞：與世衛相符

5子女相繼過世！96歲老阿嬤：還有2隻貓陪伴

瑞典聲援黑人團體：環保少女取代卡爾十二世

中印衝突解放軍「正副指揮官亡」

更多熱門

相關新聞

研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

新加坡國家傳染病中心一項新研究顯示，新冠肺炎患者在染疫首週汙染環境能力達到高峰，之後就會大幅降低。這表示出院患者不會再產生病毒，也不會汙染環境，不需要歧視他們。

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工

北京8天飆到183例！28人為餐飲員工

北京累計183例確診　李蘭娟出面分析

北京累計183例確診　李蘭娟出面分析

陳迪首件國際事務　就是新冠肺炎

陳迪首件國際事務　就是新冠肺炎

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

台灣鬼屋翻拍！《杏林醫院》嚇壞

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

小A辣「兩邊都有錯」揭斯亞2大缺失！

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面