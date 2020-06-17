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離婚男頭部中刀浴血陳屍公寓　「命根被閹割」凶手竟是他女兒

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▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲男子慘遭閹割殺害，凶手竟然是親生女兒。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國曼谷近來發生一起駭人案件，一名58歲男子被人發現陳屍在屋內，滿身是血的他生殖器慘遭割下，調查發現凶手竟然是他的29歲女兒，對方被捕時精神狀態十分不穩定，目前正在調查犯案原因。

當地媒體Sanook News報導，曼谷樂喜區(Lak Si)警方16日晚間8時接到報案，一處公寓裡發生凶殺案件，前往現場發現身穿POLO衫的58歲男子卡賽姆(Kasem)倒在血泊中，額頭被刺傷的他，下半身短褲遭人脫下並割下生殖器，17日凌晨2時逮捕到在街上閒晃的29歲女兒本雅妲(Boonyada)。

本雅妲的母親後來告訴警方，她與前夫離婚多年，因為對方脾氣很差，所以一直沒讓他和女兒見面，而造成女兒精神狀態不穩定的原因可能與女婿有關，因為女婿曾性侵2人所生下的10歲女兒。

本雅妲到案後坦承，做案用的刀已被她隨便丟在路邊垃圾桶中，由於精神狀態十分不穩定，使得警方無法得知行凶原因，目前暫時關押在警局接受嚴密監控，等到精神狀態比較穩定時，將會依法進行調查起訴。

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