睡前點蚊香！男聞燒焦味驚醒「紙盒內有63萬現金」　急奔銀行僅換回5萬

▲男子誤燒自己的錢，緊急到銀行尋求協助。（圖／翻攝微博荔枝新聞，下同）

圖文／CTWANT

炎炎夏日到來，也是蚊蟲肆虐的高峰期！中國一名李姓男子在睡前點燃放在紙盒上的蚊香，想求個好眠，沒想到紙盒卻被點燃燒毀，而紙盒內還放有15萬元人民幣（新台幣約63萬元）也都遭殃，李男之後將燒毀的現金拿到銀行求助，最後只換回1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元），讓網友直呼「虧大了」。

綜合陸媒報導，事發於大陸江蘇省南通市通州區，李姓男子在睡前點了蚊香後就去睡覺，睡到一半，他突然聞到一股刺鼻味驚醒，發現紙盒備藥下來的香灰點著燒毀，趕緊將火勢撲滅，突然他想起紙盒內裝有15萬元人民幣，打開一看，現今大部分都被燒到焦黑，李男瞬間心涼了一半。

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李男將燒得焦黑的現金拿到南通市建行通州支行求助，銀行工作人員表示，若是紙鈔表面有超過四分之三可以辨識，就能獲得全額兌換，但若只有二分之一能辨識，就只能兌換半額。

經過銀行工作人員兩個小時的清點與鑑定，李男共可兌換1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元），相比原本的15萬元人民幣（新台幣約63萬元），讓網友直呼真的是「虧大了」；工作人員則呼籲民眾，若手上有大量現金應存入銀行，盡量不要放在家中，以免類似事情再發生。

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