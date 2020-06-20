「長官哥哥帶出場」小秘書起底！　自爆兼職女公關「嗨完奔市府上班」

（圖／翻攝當事人IG）

圖、文／CTWANT

近日有自稱「俏秘書」的廠商派駐市府人員在上班時間發文「喝酒打表格」、「酒醉公務人員見長官」等，甚至還提及長官大哥哥「帶著我出場」，一連串脫序行為讓基層看不下去。打開「俏秘書」的個人社群平台，發現她幾乎每天都在喝酒，還自爆有酗酒習慣，正在戒癮。對此，台中市建設局澄清，聶女並非員工，她是顧問公司的派遣的職工，已請她刪除貼文，也向其公司反應。

這名「俏秘書」被起底姓聶，擁有一雙大眼、修長美腿，身材相當火辣，前凸後翹，常穿緊身衣凸顯好身材，IG及臉書上有多張衣服被撐爆的照片。另外，從精選動態中可以看見，她每天都在喝酒，似乎想展現自己的好酒量，不過喝的幾乎都是啤酒。

（圖／翻攝當事人IG） （圖／翻攝當事人IG）

值得關注的是，聶女自爆有酗酒習慣，正在戒癮。回顧6周前貼文，她透露，「平日是小秘書、小麻豆，假日身兼夜店公關，沒轉職、沒變化，同步上線中。」由於貼文造成民眾觀感不佳，損害公家機關形象，已被台中市建設局要求刪除相關貼文。

台中市建設局長陳大田嚴正澄清，聶姓女子非員工，而是世合工程顧問公司依107年契約規定派駐建設局之派遣職工；至於外界指她與市府員工外出飲宴，建設局已立即交由政風、人事室調查，確認市府員工並無飲酒情形，實屬聶女個人行為，已向該公司反應，請對方進行職務調整，將聶女調回公司。

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陳大田強調，建設局發現此事後，也要求廠商立即處理，由於派遣職工行為脫序，廠商已要求其離職，調回原廠商單位，爾後，建設局將嚴格要求廠商妥善選任派駐人員，確保廠商履約成果與品質。

建設局表示，為維護本局及所屬機關辦公場域秩序及紀律，已訂定「廠商派駐建設局及所屬機關人員應行辦公行為守則」，請廠商派員進駐本局及所屬機關辦公場所時，未來廠商駐派到市府內的員工，雖與市府無契約勞僱關係，但仍須遵守相關規範。

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