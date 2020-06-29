　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「沒戴口罩」買星巴克遭拒…女PO網公審　網砸250萬力挺店員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國加州聖地牙哥星巴克店員以沒戴口罩為由，拒絕服務一名女性顧客。如今獲得數千網友募資力挺。（圖／翻攝自gofundme）

▲星巴克店員以「沒戴口罩」為由，拒絕服務一名女顧客，還意外獲得網友募資力挺。（圖／翻攝自GoFundMe，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國加州一名女顧客到星巴克消費時，由於「沒有配戴口罩」，所以被24歲的男店員萊寧.古鐵雷斯（Lenin Gutierrez）拒絕服務，因此，她便生氣的將對方照片PO上網抨擊。不過網友們得知後，反而一面倒向萊寧，認為不該「因為做對的事情而被欺負」，而後還有人發起募資行動力挺店員，金額截至目前已超過8.6萬美元（約新台幣254萬元）。

據CNN報導，萊寧是加州聖地牙哥（Santiago）一家星巴克的男店員，日前因為有一名女顧客來店消費卻「不戴口罩」，所以他便拒絕服務。這名女顧客吉莉絲（Amber Lynn Gilles）被詢問是否有口罩後，心生憤怒，便拍下萊寧.古鐵雷斯的照片PO上臉書公審，「星巴克的萊寧拒絕服務我，因為我沒有戴口罩，下次我會等警察來，並帶上醫療豁免單」。

不過，吉莉絲的貼文並沒有如願讓萊寧受到輿論攻擊，反而吸引大票網友支持「拒絕服務不戴口罩的顧客」的行為。26歲的網友科恩（Matt Cowan）表示，他對咖啡師「因為做對的事情而被欺負」感到不悅，因此決定在籌資平台「GoFundMe」上發起募資行動，邀請支持者一起給萊寧小費。

▲▼ 美國加州聖地牙哥星巴克店員以沒戴口罩為由，拒絕服務一名女性顧客。如今獲得數千網友募資力挺。（圖／翻攝自gofundme）

科恩表示，戴著口罩是為了保護自己和其他人的安全，「如果您戴著口罩不舒服，星巴克還有其他購買咖啡的方法」。

原先募款的目標只希望達到1000美元（約新台幣3萬元），想不到目前竟已突破8.6萬美元（約新台幣254萬元）。萊寧表示，即便與科恩互相不認識，但看到對方為自己發起募資行動，還是感到非常激動，「我不知道該如何真正表達每個人給我的機會以及所帶來的感謝和祝福」，他將運用這筆資金來實現自己成為舞者的夢想。

據悉，加州規定，當「人與人的距離無法保持6英尺（約1.8公尺）」時，於任何地方都必須配戴口罩，聖地牙哥的發言人也表示，企業可以選擇不為「沒戴口罩的顧客」服務。

星巴克的發言人則表示，各地的法規都不同，不過許多分店都能讓沒戴口罩的顧客透過開車、門前付款交貨等方式購買咖啡，「我們希望所有顧客都能在我們店內受到款待」，但仍要遵守公共衛生官員的社交距離與安全規程，其中就包含必須配戴口罩才能進入店內。

ET快訊
快訊／民進黨拿「油壓剪」破門了！藍委死守主席台對峙中
結婚5年…蕾媽認「後悔嫁宥勝」！　曝每天吵架：很多誘惑找上他
快訊／阿嬤載孫上學遭貨車撞飛！　小六男童國小前慘死
快訊／杏仁哥突破警力「硬爬拒馬」！　陳清茂當場暈倒
黃秋生來台「開價228萬」嚇到合作破局？　北市觀傳局回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

解封倒數…英國人擠爆沙灘！專家嘆疫情「在刀口上」：冬天會大反彈

肯塔基州槍手奪1命落網！警曝多次被捕前科　遭示威民眾包圍「突亮槍掃射」

景區驚現骷髏鱷魚！不愛進食「瘦成肉乾」...解剖一看好心酸

「沒戴口罩」買星巴克遭拒…女PO網公審　網砸250萬力挺店員

疫苗75%有效也難救美國！3分之1民眾懷疑科學拒施打　傳染病權威不樂觀

美國連3天病例破4萬　 副總統潘斯：年輕人無視防疫距離

菲漁船和陸貨輪相撞！12名菲人失蹤　杜特蒂稱「意外」遭批袒護北京

解封倒數…英國人擠爆沙灘！專家嘆疫情「在刀口上」：冬天會大反彈

肯塔基州槍手奪1命落網！警曝多次被捕前科　遭示威民眾包圍「突亮槍掃射」

景區驚現骷髏鱷魚！不愛進食「瘦成肉乾」...解剖一看好心酸

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

「沒戴口罩」買星巴克遭拒…女PO網公審　網砸250萬力挺店員

疫苗75%有效也難救美國！3分之1民眾懷疑科學拒施打　傳染病權威不樂觀

美國連3天病例破4萬　 副總統潘斯：年輕人無視防疫距離

菲漁船和陸貨輪相撞！12名菲人失蹤　杜特蒂稱「意外」遭批袒護北京

解封倒數…英國人擠爆沙灘！專家嘆疫情「在刀口上」：冬天會大反彈

肯塔基州槍手奪1命落網！警曝多次被捕前科　遭示威民眾包圍「突亮槍掃射」

景區驚現骷髏鱷魚！不愛進食「瘦成肉乾」...解剖一看好心酸

美軍特戰部隊來台「聯合演訓」影片首曝光！　國防部回應了　

波蘭總統大選出口民調出爐！　現任總統「未過半」晉第二輪投票

拜登、川普競選團隊「族群性別比」曝光！　女性占比接近

台中男千元禮物誘國中妹裸體視訊！她配合3次後悔報警　法庭突改口：忘了

大聯盟復賽60人名單　日本9球員、韓國4選手全部入選

快訊／中華電開台時間確認！6/30一早舉辦5G啟用典禮

雷霆主場冠名商申請破產　雙方已合作9年！球隊發言人未回應

快訊／民進黨祭「油壓剪」破門了　藍委自綁鐵鍊死守主席台

底特律媒體點名江少慶　春訓飆速158讓老虎教頭驚豔

快訊／胡睿兒夜店撿屍判刑2年確定　7月21日發監執行...我會做好12首歌

李四川曝下一步...「還有房貸要繳」將當上班族　笑稱卸職後都睡到自然醒

影／國民黨立委出動鐵鍊繩鎖綑綁大門　「嚴防油壓剪」有人靠近立刻喊幹什麼

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

台北短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」…她清醒怒告

國際熱門新聞

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

首次曝光！國軍官兵現身美軍「特戰演訓」影片

3年減133公斤！獲封瘦身王

她肚痛跑一半「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」尷尬了

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

華裔女大生遭死魚式拖行！

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

全球破50萬死！東京、北海道創單日新高

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

川普盜用智慧財產！「滾石樂團」揚言提告

川普認輸？　坦言：拜登將是下一任總統

更多熱門

相關新聞

美國人不肯打疫苗　難抑制疫情！

美國人不肯打疫苗　難抑制疫情！

美國新冠肺炎（COVID-19）病例數持續激增，尚未問世的疫苗能否在未來成為解方，傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）沒有給出肯定的答案。他認為，疫苗可能有70%至75%效力，但這並不足夠，加上許多美國人不願施打疫苗，便很難達成群體免疫。

美國連3天病例破4萬　 彭斯：年輕人是主因

美國連3天病例破4萬　 彭斯：年輕人是主因

星巴克6／29中午限定買一送一

星巴克6／29中午限定買一送一

三倍券買口罩3元　美廉社500萬片

三倍券買口罩3元　美廉社500萬片

肯塔基州槍手落網！警還原現場狀況

肯塔基州槍手落網！警還原現場狀況

關鍵字：

星巴克口罩北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

黃秋生來台開工「開價228萬」嚇退觀傳局

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面