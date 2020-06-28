「全台民眾防疫心態鬆懈到極點」　醫：真的很可怕！守護台灣神秘力量還在嗎

▲墾丁大街端午連假期間湧入大批遊客，幾乎沒人戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）確診數今天（28日）累計突破1000萬例，對此，胸腔重症醫師蘇一峰表示，全台灣民眾的防疫心態卻已經鬆懈到極點了，真的很可怕，他想問「守護台灣防疫的神秘力量還存在嗎？」對於全球疫情持續，WHO秘書長譚德塞則呼籲，國際應該加強合作抗疫。

根據世界實時統計數據（worldometers），截至台灣時間今上午10時半，全球感染人數達到1008萬1545人，50萬1298人死亡，545萬8369人康復。

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▲▼墾丁大街端午連假期間湧入大批遊客，幾乎沒人戴口罩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蘇一峰今在臉書說，6/28在這個全世界確診個案來到1000萬例的現在，「全台灣民眾的防疫心態卻已經鬆懈到極點了…真的很可怕…不反對大家出去玩，但是請記得戴口罩好嗎？」

蘇一峰指出，守護台灣防疫的神秘力量，就是大家的防疫意識：「口罩+社交距離+勤洗手」。他想問，神秘力量現在還存在嗎？

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前呼籲，國際應該加強合作抗疫，「在疫情前，人類是一個整體，沒有人是安全的，直到所有人都安全為止。」

▼蘇一峰呼籲出去玩戴口罩。（圖／翻攝蘇一峰臉書）