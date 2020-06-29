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三倍券買醫療口罩1片3元！美廉社備500萬片口罩7/1領號碼牌

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▲▼口罩2.0第4波可到美廉社領取口罩。（圖／業者提供）

▲美廉社於全台有700間門市，將加入成為兌領「振興三倍券」實體券的線下門市，此次加碼推出醫療口罩優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

美廉社於全台有700間門市，將加入成為兌領「振興三倍券」實體券的線下門市，今（29）日公布自7/1三倍券預購日起，凡消費不限消費金額加碼送「美廉社振興券」，內容更包含醫療口罩預購券1張，可購買1盒50片醫療級口罩；另外憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，完成後即送一張50元折價券，等於享有「醫療級口罩一片3元」的優惠價。

美廉社表示，此次共準備10萬本含有預購醫療級口罩的「美廉社振興券」7/1(三)起開始發放，備有總共500萬片醫療級口罩。自7/1(三)「振興三倍券」預購日起，凡消費不限會員、不限消費金額，即贈送1本「美廉社振興券」，內含醫療級口罩預購券1張（一盒50片），只要憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，預購完成後即送1張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

除了四大超商及美廉社，全聯超市也會加入成為兌領「振興三倍券」實體券的線下門市，更在此波推出加碼優惠，包括PX Pay會員持實體振興券單筆購物滿千元送千點（價值100元），再加贈3萬元價值的「振興大禮包」，內含食衣住行育樂等優惠，限量100萬份送完為止。

▲▼三倍券買醫療口罩1片3元！美廉社備500萬片口罩7/1領號碼牌。（圖／美廉社提供）

▲只要憑「振興三倍券」200元面額券在美廉社預購口罩，預購完成後即送1張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。圖／美廉社提供）

「美廉社振興券」醫療級口罩預購方式

1.領券：7/1(三)起不限會員消費即贈「美廉社振興券」1本，內含醫級口罩訂購券1張。

2.預購：7/15(三)起消費者持「振興三倍券」200元面額券1張連同「美廉社振興券」內含的口罩預購券至美廉社訂購口罩，僅限有藥商執照門市接受預購。

3.優惠：預購完成後即獲1張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

4.取貨：7/20(一)憑取貨小白單至預購門市取貨即可。

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