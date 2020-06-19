高虹安稱「罷免王浩宇民眾黨不缺席」　柯文哲：她個人意見

記者陳家祥／台北報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免下台，掀起各地罷免潮，桃園市議員王浩宇也被藍營及韓粉點名，目前是罷免進度「領先者」之一。台灣民眾黨立委高虹安日前公開表示，罷免王浩宇「民眾黨不會缺席」；但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今答詢，高虹安的話是個人意見，民眾黨很少有共同立場。

▲柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

台北市議會19日舉行專案報告。議員梁文傑提及高虹安日前針對王浩宇罷免案表態「民眾黨不會缺席」，是否代表民眾黨意見？柯文哲說，民眾黨是一個蠻多元開放的政黨，不會禁止某一個人講一句話，我們是蠻自由的。梁文傑再追問，罷免王浩宇是民眾黨立場嗎？柯說，這裡是台北市議會我們不需要去回答桃園市議員的事。

梁文傑再追問，但陳菊即將出任監察院長的議題，你都有回答，還說民眾黨不會投票贊成。柯文哲表示，自己主張三權分立，監察院、考試院廢掉算了。

梁文傑再次追問，高虹安說法是否代表民眾黨意見？是要「藍白合作」對付民進黨？柯文哲表示，民眾黨在立法院的投票就是按照議案有不同合作對象，這態度會一貫下去；高虹安代表個人立場，但民眾黨到現在很少有黨的立場，其他人會不會支持另外一回事。

梁文傑表示，很多網友關心，罷韓前夕民眾檔說保持中立，現在韓國瑜被罷免，民眾黨又跳出來說要罷掉挺「罷韓」的王浩宇。柯文哲表示，王浩宇跟韓國瑜是兩回事，他平常的表現他自己要負責，「他作為全國不分區議員，要自己去負擔應該負擔的東西」。