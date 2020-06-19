YouBike1.0、2.0不相容　議員質疑圖利要求柯文哲重新招標

▲YouBike2.0系統預計下半年大規模設點。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府規劃今年下半年起將進一步汰換YouBike 1.0系統，改為新式不吃市電、更省空間的2.0系統；但新北市政府宣布不跟進，未來交流緊密的雙北市公共自行車系統將不再互通，引來各界關注。台北市柯文哲19日赴議會專案報告，議員許淑華直言，北市府被廠商牽著走、有圖利廠商之嫌；議員簡舒培則要求重新招標，但柯不願允諾，僅說議員意見會帶回去討論。

柯文哲報告時提到，針對YouBike1.0換2.0，借還車有區域性，城區最難換，策略會先從士林、北投開始，再到內湖、南港以及文山，從使用量少的地區開始適應，一區一區換，從外圍累積經驗，再到核心區。

至於新北市不跟進YouBike2.0，柯文哲說，台北市借YouBike、新北市還車每日約2600次，約佔總租借次數3%；新北市借YouBike、台北市還則每日約2400次，佔總還車次數約3%。跨縣市主要借還站點約120站。儘管啟動汰換計畫，但YouBike1.0系統預計110年底仍保留約1000輛自行車，並於跨縣市主要借還租賃站點保留2000席車位。

▲柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

許淑華質詢時指出，根據報導，YouBike母公司捷安特透露，內部定調要讓2.0版消滅1.0版，藉此擺脫包袱。許指出，捷安特從頭到尾都不想讓2個系統相容，新北市認為成本太高不加入，未來YouBike1.0將成廢鐵，合理嗎？結果北市府卻被牽著走，而廠商最終目的就是繼續得標，「你在圖利廠商嗎？」

議員簡舒培則指出，為何柯文哲聽從廠商建議，廠商說什麼就簽約、毫無疑問的買單？1.系統0要全汰換要花2億，合理嗎？北市府有問其他廠商是否能夠相容嗎？柯文哲表示，還是會送議會審。簡質疑，為何北市府不能找其他廠商，而要被掐住脖子？她要求重新招標。

對於議員質疑，柯文哲強調是「買服務」的概念，如果有廠商可以花2.6億設1200站，「我也認了」。至於簡舒要求重新招標，柯文哲不願允諾，僅說意見會帶回去討論，市府不可能圖利誰，「我的態度是買服務」。

最後簡舒培具體要求，市府9月送來一會的預算書，必需要有其他廠商的評估，不能被捷安特掐住脖子；若沒有，這筆預算就不會過。