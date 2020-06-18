昂貴金龍魚讓爸爸照顧　家人傳照一看「被炸來吃了」他崩潰：我養2年...

▲男子的愛魚竟然被爸爸炸來吃。（圖／示意圖／視覺中國）
記者李振慧／綜合報導
印尼一名男子4年前買了一條金龍魚（又稱亞洲龍魚）當作寵物飼養，後來因為體型養到太大便送回老家請爸爸幫忙照顧，沒想到近來收到家人傳照片通知，珍貴的寵物竟然被爸爸拿去下鍋炸，成為桌上菜餚讓他非常傷心。
當地媒體@solokini報導，在勿加泗市(Bekasi)工作的男子巴渝(Bayu)，4年前在雅加達東部的幹東墟(Jatinegara)市場以印尼盾80萬元（約台幣1,682元）購買這條金龍魚，然而近來崩潰發現，心愛的寵物竟然已被家人吃下肚，「我的金龍魚被父親炸了，牠在芝卡朗(Cikarang)陪伴了我2年，後來把牠送回老家，父親竟然因為懶得照顧就把魚炸了」。
巴渝表示，當初因為城市空間太小，才會把愛魚送回老家照顧，之前在照片中看到對方恢復健康的模樣還覺得十分欣慰，可是時間久了父親的照顧卻愈來愈懶散，開始不餵對方常吃的蜈蚣或蟋蟀，而是改餵壁虎，現在竟然還把魚給炸了，「我買的時候是印尼盾80萬元，現在已經漲到印尼盾200萬元（約台幣4,207元）。」
巴渝雖然傷心，但慶幸其他家人沒有跟著一起吃魚，「我已經放下這件事了，不然一想到父親吃魚的樣子就會覺得很噁心」。據了解，金龍魚因為其金黃色的外型，被認為能帶來財富與好運而成為高級觀賞魚，且是一種保留許多硬骨魚類原始特徵的物種，所以也具有古生物研究價值。
在 Instagram 查看這則貼文
Menu sarapan sultan siap digoreng _ Arwanaku yo digoreng bpk ku min. Tukune neng Jatinegara min kui umur wis 4thn punjul ngancani aq neng Cikarang ae 2thn tak gowo muleh malah ra kopen bpkku yow wis males yowis di goreng bpk ku _ Teks dan foto kiriman DM @mas_bayu_oky _ #solokini #ikanarwana #arwana #menusarapan #sarapan #arwanafish #kisahnyata #arwanafish #kotasolo #solo #kotasurakarta #surakarta #soloraya #wonogiri #klaten #sukoharjo #sragen #karanganyar #boyolali