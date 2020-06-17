15歲少年舉槍爆頭自盡「家中起出50發子彈」　驚爆外務省官員爸有槍！

▲東京八王子市高中生舉槍爆頭自殺，槍枝來自曾經擔任外務省官員的爸爸。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

東京都八王子市一名15歲少年8日被發現在家中舉槍爆頭自盡，警方到場後還在現場起出50發子彈，但是離奇的是一名15歲的高中生如何取得手槍，一度被認為是從暗網取得槍枝，但經過調查後手槍的持有人，為2年前病逝的前外務省官員父親。

警方調查死者背景，平時與母親、姊姊同住，因身體狀況不佳，自國二開始就沒有去學校上課，並在今年春天進入通信制學校就讀（一周只需到校1至5天），然而後來疫情爆發，因此也未到校上課，僅在5月初起透過遠距教學上課。該學生所就讀的通信制高中1日重新開放到校上課，不過他只上了一天，就以腹痛為由，請假在家休息。

東京警方原先認為此案為單純的自殺事件，不過經調查後竟發現，死者使用的手槍為Smith＆Wesson公司生產的左輪手槍，市價高達30萬日幣（約新台幣8.2萬元）以上，不太可能是一般高中生可負擔的金額，懷疑可能是從暴力集團手中取得，或是從暗網交易取得，因此從這方面著手調查。

根據全日本新聞網（ANN）報導，警方對於槍枝來源調查又有了新進度，在檢查過死者少年的手機與個人電腦後，確認沒有槍枝交易的紀錄，手槍的持有者為死者2年前因病過世的父親，父親在生前曾經擔任過外務省官員，並在家中還發現了多個彈匣與槍枝保養工具。

至於生前擔任外務省官員的父親，為什麼會取得左輪手槍，警方還在持續釐清當中。

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