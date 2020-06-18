才剛康復又確診！　3個月內2度染疫...她崩潰：拜託大家戴口罩

▲女子震驚發現自己居然再度確診。（圖／翻攝自Facebook／Meredith McKee）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子近來在臉書上透露，自己在3個月內竟然2度感染新冠肺炎，令她十分震撼，因為上次感染以為自己已經戰勝了病毒，沒想到再度確診，希望她的案例能夠提醒大眾別對病毒掉以輕心。

女子麥基(Meredith McKee)14日在臉書上表示，近來發現自己再度確診，「這是12週以來的第2次，我又感染了新冠病毒，是的，人們是有可能2度感染的，我的心情就像是再次被磚塊砸中一樣」，第2次的感染雖然和第1次稍有不同，但心裡的恐懼一樣可怕。

麥基今年2月因為出現咳嗽症狀，就醫發現自己罹患新冠肺炎，後來成功康復血液中還被驗出抗體，她特地捐出自己的血清，希望能有機會幫助別人，然而上週因為頭痛與高血壓問題前去醫院檢查時，被告知自己再度確診。醫生認為，可能因為病毒後來處於休眠期，才會導致再次確診的情況。

麥基坦言，她為了自己在不知情的狀況下，有可能把病毒傳播給別人一事十分自責，「我覺得很愧疚，受到了很大的打擊」，希望她的故事能夠提醒民眾記得戴上口罩。傳染病專家沙夫納(William Schaffner)博士表示，麥基的案例意味著病毒可能需要很長的時間才會徹底離開人體，「人體可能需要一段時間才能清除殘留的病毒，但這不代表病毒就有可能會再傳染給別人」，仍需要持續進行觀察。

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