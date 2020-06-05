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運動實測超有感！UA ISO-CHILL涼感衣根本夏日爆汗救星！

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▲▼UA Iso-Chill涼感科技。（圖／記者李毓康攝）

▲天氣愈來愈熱，從事任何戶外運動宛如一場身心靈大考驗。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣愈來愈熱，常常光是站在太陽底下幾分鐘已熱到快融化，相信不論從事任何運動都是一種身心靈的考驗！面對炎炎夏日戶外活動除了吃冰消暑，還有什麼能夠快速降溫的方式呢？近期UNDER ARMOUR為了陪伴熱愛運動的跑者戰勝酷暑，推出全新ISO-CHILL涼感系列，在信義區街頭邀請民眾實測體驗涼感魅力，想不到ISO-CHILL不只「涼的有感」，穿著運動更能媲美吃冰棒的涼爽體感，讓跑步教練也大呼舒適！

▲▼UA Iso-Chill涼感科技。（圖／記者李毓康攝）

▲▼結合Iso-Chill涼感科技(上圖)，UA特製限定冰棒(下圖) 使民眾內外感受全新清涼體驗。

台灣夏季氣溫動不動就破30度以上，加上空氣濕度高又悶熱，連帶影響運動時的身體機能，成為打擊跑者的極大痛點。然而UA全新ISO-CHILL涼感科技系列採用特殊「二氧化鈦」材質，光用手摸就覺得溫度比較一般材質更滑順透涼。品牌為展現涼感功效，特地打造感官體驗，結合「觸覺」與「味覺」，發送給體驗者特製的品牌Logo冰棒，讓大家一掃暑氣、瞬間涼到心坎裡。

UA 。（圖／UA提供）

▲本身是爆汗人的謝哲安分享穿上ISO-CHILL運動的感覺真的很舒服且彈性很好。

「穿上UA ISO-CHILL涼感衣好像自帶涼扇一樣，真的會涼！」UA跑步教練謝哲安本身就是易爆汗體質，他分享：「實際穿著數週後，覺得非常好穿，以前穿過很多他牌運動衫，汗排不掉會造成全身黏膩不舒服，訓練到最後常常大家都會乾脆脫掉裸半身。現在穿ISO-CHILL涼感衣不只前後兩面材質根據人體流汗特性做不同設計，在雙肩短袖的材質上也特別以網眼布面料幫助散熱透氣。即使運動大量流汗，衣服依舊彈性很好、伸縮自如，完全不會貼在身上卡卡不順。尤其我們跑步的人身材通常比較精實，很多人不喜歡穿吊嘎型的運動上衣，這款ISO-CHILL的剪裁合身不緊身，任何身形都能舒適運動，感覺很自在。」

UA 。（圖／UA提供）

UA 。（圖／UA提供）

▲ISO-CHILL涼感衣採用「二氧化鈦」涼感紗線並結合網眼布設計，透氣又通風。

事實上，最新一季的UA ISO-CHILL涼感衣材質所採用的秘密武器「二氧化鈦」涼感紗線，正是對抗豔陽超有感原因之一，不只觸感冰涼且能長效維持，過去「UA ISO-CHILL」涼感系列僅應用在高單價的高爾夫服飾面料，由於深受好評而擴大使用到跑步系列，其原理使用防曬品中的主要成分「TiO2二氧化鈦」搭配平織尼龍紡織技術打造出涼感織線，再加上網眼布透氣設計有助散熱、保持爆汗關鍵部位的涼爽通風，讓內部熱氣排得出去、外在陽光熱能進不來，維持體感舒適溫度，改善運動者長久以來的困擾，有助增加跑者耐力與持久度，陪伴每位運動者在社交警戒一步步解除的活力夏季，重拾健康運動的樂趣。

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