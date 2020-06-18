松機捷運站閘門砸死女包商　檢追查：同居人才是老闆…他抽走支架肇禍

▲台北捷運松山機場站2年前發生工安意外，女工人當場死亡。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運松山機場站2年前發生工安意外，一名馮姓女性員工被突然落下的站口閘門壓到頭部，當場失去生命跡象，馮女的同居人李姓男子腿部夾傷，檢察官初次調查認為，馮女就是需要負責現場安全的包商老闆，無法追究責任，處分不起訴，經高檢發回再查，北檢發現李男才是真正老闆，而且是他為施工方便抽走閘門支架，18日依過失致死等罪嫌起訴。

2018年5月29日凌晨，台北市松山機場捷運站2號出口因水泥閘門故障，有3名包商工人前往進行維修，原本閘門應該打開直立起來，並且靠油壓撐高器架住，但因施工需要斷電，馮姓女工另外拿了支架撐住閘門後，探頭往閘門下的洞口查看，此時閘門突然落下，百公斤的水泥重壓馮女頭部致死，一旁的李男則是腳部受傷。

▲檢察官勘驗現場監視畫面，發現是包商負責人便宜行事抽調閘門支架照是。（圖／資料照）

這起工安意外經檢察官首度調查認為，馮女自己就是包商負責人，現場沒有人可以再肩起施工安全的責任等理由，處分不起訴同時在場的李男，以及上游公司，但經再議高檢署發回後，台北地檢署檢察官調查發現，馮女只是掛名，實際的包商負責人就是在場的李男，2人還有多年同居關係。

雖然李男堅稱，不知道為什麼閘門支架撐不住，應該是馮女自己沒把支架放好，但是幾察官勘驗事發現場監視畫面，可以明顯看到，根本就是李男為了施工行動方便，把馮女放上去的支架拿走，過沒多久，閘門就落下肇事，台北地檢署因此依《職業安全衛生法》、過失致死等罪嫌起訴李男。另名上包公司負責人則不起訴。

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