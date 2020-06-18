網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

文／中央社

網路謠傳，教育部針對大專生提供疫情紓困計畫，一次發新台幣3000元，最多連發3個月。教育部今天澄清，是以既有助學機制強化照顧學生，並無另立紓困計畫。

網路謠傳，教育部為COVID-19設置紓困措施，只要就讀大專院校的學生，備妥身分證件到各校學務處申請，就有一次3000元、連發3個月共9000元的紓困金。

中央社記者向教育部求證，教育部表示，為協助家庭經濟收入受疫情影響的學生，已於今年2月21日通函各大專校院，視學生個案情形啟動助學措施，包括依照「大專校院弱勢學生助學計畫」，提供緊急紓困助學金，或透過「高等教育深耕計畫就學協助機制」，給予就學輔導及獎助學金。

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教育部表示，為減輕大專負擔和照顧更多學生，已於6月9日再度發函，讓大專可彙整緊急紓困機制經費支出、申請經費補助。

教育部讓大專申請的補助分成3類。學校補助個別學生金額在9000元以下，視實際金額全部補助；學校補助個別學生金額在9000元到1萬8000元之間，教育部協助其中的9000元；學校補助個別學生的金額在1萬8000元以上，教育部則協助其中的1萬8000元。

教育部重申，是以大學既有助學機制，強化照顧更多需要的學生，並無另立紓困方案。