高市長補選黨內傳言撇除她　李雅靜淚訴：勇往直前決心不變

▲高雄市議員李雅靜18日召開記者會表示，將勇往直前參與補選。（圖／地方中心翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

民進黨17日正式徵召前行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，而國民黨僅發布在中常會通過徵召辦法，至今還沒確定徵召人選。國民黨高雄市議員李雅靜18日召開記者會表示，上週宣布參選高雄市長補選之後，受到非常多市民朋友的鼓勵，不管是認識或者不認識的，都會跟她加油打氣，讓她非常感動，更堅定勇往直前的決心。

李雅靜指出，在宣布參選後她陸續走訪多位政壇前輩進行請益，前輩們除了高度肯定她勇往直前的態度，同時也應允她若獲得國民黨徵召參選，將全力輔選。她表示自己跟在座各行各業的好朋友都一樣，都只是高雄的小人物，都出身平凡、都在各自領域打拼、都生活在高雄，彼此都是市井小民，不以個人光環為主要依據。

李雅靜透露現在正是高雄在地人的時代，她自己是地方民意代表，生長在高雄始的她終相信這個時代透過網路可以有無限機會，透過創意思維更將有無限可能，並稱「這個時代會是我們小人物的時代，小人物可以掌握全部」。

對於國民黨內也有多位陸續表態參選，李雅靜說這讓人很欣慰也很感動，而面對近日許多消息，傳出黨中央排除檯面上的人選、將提名政治素人、空降等事，她則回應一概置之不理，未來將會按照既定行程走訪市民朋友，因為她相信江啟臣主席、李乾龍秘書長等黨中央高層是兼具智慧、經驗，一定會在綜合考量後，徵召對市民朋友最佳的即戰力人選，延續這一年多以來韓市長許多很好的市政。

▲高雄市議員李雅靜18日召開記者會表示，將勇往直前參與補選。（圖／地方中心翻攝）

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李雅靜同時向黨中央高層喊話，她曾經擔任中常委、全國青工總會長，一路以來受到國民黨的栽培，她點滴在心頭，高雄在一天之內市長沒有了、議長也離去，但國民黨絕對沒有悲觀的權力，必須化悲憤為力量，從上而下團結一心，承擔起對市民朋友的使命。

李雅靜表示非常認同高雄人不是塑膠做的，「為什麼我們不能選擇真正的高雄人當我們高雄的市長呢？」並哽咽坦言，「為什麼高雄人不能再寫一次歷史呢？其實高雄人要的不多，市民朋友期待有好的生活、工作環境，能夠好好工作努力賺錢而已，以『安居樂業』四個字表達最適合不過了」，強調很不捨身邊的好友們為了家計而苦惱，相信只有真正的在地高雄人才能深刻體會，呼籲市民應該讓真正的高雄人當高雄市長。

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