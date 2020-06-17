江啟臣願重啟協商力求「黨產歸零」　黨產會：正面看待

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣17日宣布，國民黨力求與黨產會重啟協商，依照黨第19次全國代表大會決議的精神，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」、「勞退休基金」或其他公益單位。對此，黨產會表示「正面看待」，但正式重啟協商，建議江啟臣先了解取得黨產歷史，才能避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭政治對抗迷思。

江啟臣17日在國民黨中常會宣布，黨內達成共識將黨產歸零，全數捐出做公益，不讓民進黨持續操作黨產議題，成為政治提款機。他強調，國民黨最重要的黨產是人才、制度與政策。

江啟臣表示，國民黨力求與黨產會重啟協商，依照黨第19次全國代表大會決議的精神，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」、「勞退休基金」或其他公益單位，期待達到兼具黨產會收歸國有的目的，也符合國民黨捐做公益的精神，甚至減緩公務人員、勞工退休基金破產在即的困境。

對此，黨產會17日晚間表示，黨產會成立之初即曾與國民黨協商黨產處理，可惜未能達成共識，對於江啟臣願意重啟協商，黨產會正面看待。

黨產會指出，在正式重啟協商前，建議江啟臣詳細了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程，才能避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭的政治對抗迷思，黨產會強調，唯有回歸真相，和解才會有堅實的基礎。

黨產會說，黨產會成立迄今，歷次許可國民黨動支約10億元資產用於支付黨工薪水、資遣費、應繳之稅金及罰鍰等用途，但國民黨從未向黨產會申請捐贈黨產作公益用途。

黨產會表示，有關江啟臣「剩餘黨產捐作公益」的主張，黨產會予以尊重，但也必須重申，政黨及其附隨組織不當取得財產收歸國有後之使用方式，應依據《促進轉型正義條例》第7條規定，由政府成立特種基金用於推動轉型正義、人權教育、長照、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途。

其他人也看了這些...

►日本提改名釣魚台 石垣市長說明「真正原因」

►國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台 陳玉珍擬安排「登島」考察

►「釣魚台是中華民國領土主權」 蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

更多熱門新聞...

►蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽 「我會第一個報名」

►被蔣萬安嗆不敢登釣魚台 陳其邁：捍衛主權決心不變

►日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」 宜縣議員：7月7日組船隊保釣

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣