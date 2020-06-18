　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新動作！朱立倫「Chu’s Initiatives」網站上線　從旁推進國民黨改造

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲朱立倫推出「朱立倫倡議」網站。（圖／翻攝自Chu’s Initiatives）

▲朱立倫推出「朱立倫倡議」網站。（圖／翻攝自Chu’s Initiatives）

記者羅婉庭／台北報導

新北市前市長朱立倫18日宣布，「朱立倫倡議」（Chu's Initiative）網站正式上線，他將遵循前總統蔣經國路線，匯集藍軍大智庫，從旁協助推進國民黨改造工程，第一步提出經濟民生建議與香港立場。

朱立倫在去年發起了「藍軍大智庫」的倡議，希望讓台灣民眾在政治中看到的不要再是口水，而是具體可行的好政策。他表示，智庫的概念也不再只是學者專家、部會官員，拋開這些框架，走入基層才會發現：真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。而是面臨疫情對民眾生活、旅宿觀光業生計的衝擊，看到大家面對危機仍然堅守陣地，等待顧客再次光臨

朱立倫表示，在時代改變以後，國民黨的改革已經不僅是關乎於自身的蛻變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑。面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，「永遠和民眾在一起」，民眾才會願意再次支持。

「很多人說國民黨缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程。我們不如簡單點想：誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯。」

朱立倫回顧，走過半世紀，蔣經國一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持，是一生堅持民主自由的信念，捍衛中華民國；對外，親美反共是最基本的對外方針；對內，蔣經國培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。典型也許在夙昔，但「今天的我們除了追念，更該捲起袖子用實際的行動來追隨。」

朱立倫說，在傾聽許多民間朋友的聲音後，他決定將這些智慧匯集成一份倡議，打造一個讓台灣未來更靠近「良好治理」與解決世代需求的大平台。

朱立倫說，他37歲從政以來，承接過許多不同的挑戰與重擔。政治人物的生命，會被不同的頭銜與職位定義。現在的他沒有任何職務，多了許多時間，可以好好深入參與和完整傾聽這個社會的呼吸。

朱立倫說，中華民國創立至今109年，在台灣走過71個年頭，解嚴33年以來，社會的變化更是翻天覆地。總統可以一票一票的直選、政黨可以輪替，人民甚至可以主動收回賦予政治人物的權力。

他強調，國家認同的混亂、世代的對立、政府體制的扭曲、經濟發展的不平衡、年輕人不敢再高唱「我的未來不是夢」，還有緊繃的區域局勢等，這一切的問題都需要一群志同道合的人共同發願、思考、耕耘與實踐，才有機會讓未來還有安全做夢的可能。

朱立倫聲明全文：

朱立倫倡議，台灣更好！
Chu’s Initiatives

三十七歲從政以來，承接過許多不同的挑戰與重擔。政治人物的生命，也似乎是被這些不同的頭銜與職位定義。

現在的我沒有任何職務，從被外界拿來與別人比較的「正常倫」、「邊緣倫」，真正做回「朱立倫」，多了許多時間，可以好好深入參與和完整傾聽這個社會的呼吸。

中華民國創立至今一百零九年，在臺灣走過七十一個年頭，解嚴三十三年以來，社會的變化更是翻天覆地。

總統可以一票一票地直選、政黨可以輪替，人民甚至可以主動收回賦予政治人物的權力；
先後來自各方的族群可以在這裡共同安身立命，到攜手接納更多來自海外的新移民；
我們的父母從一卡皮箱闖世界、標會集資開公司，到現在青年世代按幾個鍵就能讓一個創意變成企業；
從媒妁之言定終身到男女自由戀愛結婚，今天所有真心承諾的牽手都可以得到社會承認與法律保障，不變的是愛的誓言……

這一切世界上其他地方花費了數百年的文明進程，台灣在數十年間就一氣呵成。

我們或許應該驕傲地抬頭挺胸，因為台灣在很多事情上都更進步了。但進步的後遺症與飛速變遷後被拋下的人們，可曾有人低下頭細察？

國家認同的混亂、世代的對立、政府體制的扭曲、經濟發展的不平衡、年輕人不敢再高唱「我的未來不是夢」，還有緊繃的區域局勢……這一切的問題，都需要一群志同道合的人共同發願、思考、耕耘與實踐，才有機會讓我們共同的未來還有安全做夢的可能。

去年，我發起了「藍軍大智庫」的倡議，希望讓台灣民眾在政治中看到的不要再是口水，而是具體可行的好政策。智庫的概念也不再只是學者專家、部會官員，拋開這些框架，走入基層才會發現：真正了解台灣問題的人都在與土地共同呼吸。

面臨疫情對民眾生活、旅宿觀光業生計的衝擊，我看到大家面對危機仍然堅守陣地，等待顧客再次光臨。

走進桃園復興的部落，在地藝術家向我介紹他一幅名為「生生不息」的畫作，畫中的活水，令我也感受得到在困境中積極找尋出路的韌性；在也許很少人知道是全台灣胡蘿蔔故鄉的雲林東勢，這裡有一群堅持友善耕作、將「農業作為一種志業」的農友，用一根胡蘿蔔讓世界看見台灣；在紀念國父誕辰的植樹節，我來到三峽，在茶園中與阿伯阿姨們比賽採茶，學習製茶達人是如何用三十年的職人精神植栽出香氣醇厚的冠軍好茶。

他們或許很少有機會能左右國家或城市的決策，卻用一生的堅持向我展現了從日常中提煉而出的人生智慧，與促進「良好治理」的可能。

許久以前，見到一位退休醫師，隻身揹著簡易驗光設備，到偏鄉為長者檢查眼睛。我們著手調查，發現老年人口眼睛健康受檢率只有1%。有9成多視力退化的長者，只能依靠夜市路邊攤的廉價老花眼鏡解決。這也促使我們結合公部門及民間力量，從暸解長輩需求開始，重新設計健康生活的品質標準，用創新作法來照顧各方面的老後生活。如果能解決長者與各世代的需求，我們的生活環境、城市，乃至於整個社會，也才能可長可久。

國民黨的改革亦是一樣。在時代改變以後，已經不僅是關乎於自身的蛻變，更是一場能否跟上台灣社會發展變遷的馬拉松式長跑。面對變局、困局仍然勇敢地努力進前，「永遠和民眾在一起」，民眾才會願意再次支持你。

很多人說，國民黨現在缺乏中心思想、沒有路線論述，這些都是艱難的工程。
我們不如簡單點想：誰是國民黨人從政的典範、也最受到台灣民眾的認同與喜愛？他又是怎麼做的？答案其實相當明顯。

走過半世紀，蔣經國一生為中華民國、為台灣付出的幾項堅持，是一生堅持民主自由的信念，捍衛中華民國；對外，親美反共是最基本的對外方針；對內，蔣經國培育了大量優秀年輕人材為國所用，奠定了台灣經濟奇蹟的基礎；經國先生的清廉、勤政、愛民更是至今不分黨派對他的最高評價。典型也許在夙昔，但今天的我們除了追念，更該捲起袖子用實際的行動來追隨。

在傾聽許多民間好朋友的聲音後，我決定將這些智慧匯集成一份倡議，打造一個讓台灣未來更靠近「良好治理」與解決世代需求的大平台。

朱立倫還有更多的倡議，也將有更多朋友與夥伴加入朱立倫倡議的行列，我們也期待你與朱立倫一起實踐這些理想。

一起，為更好的台灣努力。

朱立倫

▲朱立倫推出「朱立倫倡議」網站。（圖／翻攝自Chu’s Initiatives）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

過期票券讓你發大財　三步驟兌換1.5倍東森幣

ET快訊
連千毅出席法庭辯論太差　委任律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3位前國會助理刺探機密資料　外交部初步了解結果出爐！

YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

柯文哲「逆時中」：商務客入境應集中管理　居家檢疫會搞垮民政基層

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理！為志工性質

快訊／努力24年...台灣獲口蹄疫疫區除名　蘇貞昌、陳吉仲都哭了！

新動作！朱立倫「Chu’s Initiatives」網站上線　從旁推進國民黨改造

新北不跟進YouBike 2.0　柯文哲：雙北不一樣是有些麻煩

高雄補選陳其邁勢在必得？柯文哲笑：人家準備那麼久了

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

3位前國會助理刺探機密資料　外交部初步了解結果出爐！

YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

柯文哲「逆時中」：商務客入境應集中管理　居家檢疫會搞垮民政基層

李易諴涉共諜案　張麗善：非編制內國會助理！為志工性質

快訊／努力24年...台灣獲口蹄疫疫區除名　蘇貞昌、陳吉仲都哭了！

新動作！朱立倫「Chu’s Initiatives」網站上線　從旁推進國民黨改造

新北不跟進YouBike 2.0　柯文哲：雙北不一樣是有些麻煩

高雄補選陳其邁勢在必得？柯文哲笑：人家準備那麼久了

實踐學生會選舉候選人偷拿選票作票　校方：該生記2申誡、保管選票者記1申誡

3位前國會助理刺探機密資料　外交部初步了解結果出爐！

北京嚴格進出管理「阻斷三類人員」　官方強調：沒有封城！

「郵輪跳島」最快7月底上路！澎湖、馬祖、繞日外海小島...細節6/29公開

「爸爸車上有胸罩！」4歲女兒天真爆料　人妻火大衝車庫一看…真相笑翻網

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

兩韓聯辦炸毀對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

一戶開價破3億！三圓年底推正義國宅案　避談入主大同話題

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

王淺秋曬韓團大合照！臉書吐真心話

楊明州滿意度超高！藍議員揭原因

高雄人曝許崑源幫過陳菊　黃暐瀚驚呆

「前高市民政局長」曹桓榮　角逐市長補選

傳出任陳其邁競總發言人　黃捷回應了

兩韓聯辦成廢墟！王世堅曝南韓「出了個馬英九」

摧毀韓國瑜下一步　李正皓：派大咖殲滅侯友宜

獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

韓國瑜生日「自嘲最近失業了」

陳揮文：不會有人黑陳其邁

砍掉政治提款機　江啟臣：國民黨「黨產歸零」全捐勞退休基金

幫推、投石發表聲明：公司成員沒有這兩人　所有政府標案都經得起檢驗

韓國瑜鞋子是亮點　陳揮文：這樣很好

共機11度犯台！林為洲「誰該負責？」　網友傻眼

更多熱門

相關新聞

韓國瑜是國民黨逃不過的功課

韓國瑜是國民黨逃不過的功課

揮一揮衣袖，韓國瑜離開了高雄市府。對於三個月內的高雄市長補選，韓國瑜似乎並沒有打算要扮演什麼角色，所有的難題，都要國民黨中央去傷腦筋，但偏偏這些問題，又都和韓國瑜有千絲萬縷的關係。在罷免投票前，韓國瑜對於被罷免後的高雄政局，並沒有做任何的準備

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

朱立倫：國民黨不能變茶黨

朱立倫：國民黨不能變茶黨

李雅靜投入高雄市長補選　雙北市長讚：有勇氣

李雅靜投入高雄市長補選　雙北市長讚：有勇氣

朱立倫：台灣不為政治操作而操作會進步更快

朱立倫：台灣不為政治操作而操作會進步更快

關鍵字：

朱立倫

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面