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上網搜尋「白天如何性侵並逃脫」　惡男犯案隔天就落網入獄16年

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示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲男子犯案前還特別上網進行調查。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國伯恩茅斯市(Bournemouth)發生一起性侵案件，一名女子清晨6時被人發現倒在路邊，臉部慘遭毆打受傷嚴重，送醫檢查發現被性侵，警方根據監視器畫面很快逮到凶嫌，發現對方在犯案前竟然特地上網搜尋「如何在大白天性侵女性」、「性侵後如何逃脫」等資料，行為令人髮指。

事件發生在去年11月13日凌晨5時40分，一名40多歲正要去上班的女清潔工，獨自走在多塞特郡(Dorset)街上時，遭29歲男子韋斯特(Luke West)攻擊性侵，臉部嚴重受傷的她直到上午6時10分被人發現昏倒在路邊。

警方根據監視紀錄器畫面，隔日便逮捕當時人在附近閒晃的韋斯特，他落網後表示，當天下班後曾和朋友去脫衣舞俱樂部遊玩，後來一同回到朋友住處，可是半夜睡不著便獨自上街散步，結果嗑了藥以後神智恍惚，清醒後發現眼前有一名女子受害，他趕緊跑出去想要找到嫌犯。

監視器畫面顯示，韋斯特巧遇正要去上班的受害人後，便從後方攻擊，造成對方臉部、頸部、胸部和手臂嚴重受傷，而且上網搜尋紀錄中還找到「如何逃脫性侵」等資料，再加上受害人指證，16日開庭時，因性侵、故意造成嚴重身體傷害等罪判處入獄16年。

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