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FM2迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵29分鐘　幫戴套在旁拍攝

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲被害人睡到一半醒來，驚見短褲及內褲遭拉下，立刻報警。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名吳姓女大生聽信怪力鬼說，竟設局以第三級毒品FM2「氟硝西泮」，迷昏閨蜜小美（化名），讓沈姓男友性侵蹂躪29分鐘，她則在一旁拍攝。二審法官依以藥劑犯強制性交罪，判沈男8年6月徒刑、吳女3年8月徒刑。

判決指出，沈男2019年5月開始，陸續以「Hong Yi Lin」臉書名稱，騙不知情的女友，「妳的男友將遭受生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，及由妳在旁使男友與其他女子性交，並將性交過程拍照，方能化解男友厄運。」

因吳女認為「Hong Yi Lin 」曾準確講述關於男友的事，故對其所稱要化解男友厄運之事深信不疑，擔心男友遭遇不測，向男友表示應一起完成這件事，而對方則假裝勉為其難配合。

吳女提議將同年6月初返台的閨蜜小美為加害對象，邀約對方於返台隔天見面敘舊，並在吳的租屋處過夜；她當晚和小美在房間內吃東西喝酒看電視聊天，大約吃喝一半，即假意勸說對方先去洗澡，再透過WiFi連線功能，以手機遙控啟動事先裝設在浴室內的攝影機，竊錄對方洗澡的畫面，以LINE傳給男友。

▼吳女迷昏閨蜜。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

吳女並將FM2藥粉其中1包，摻入小美未喝完的罐裝水果啤酒內，讓洗完澡的小美喝下；其後吳也洗完澡，自稱酒醉疲累先上床睡覺。小美之後與吳躺在同一張床上睡覺。

吳女於隔天凌晨2、3時許，見小美已熟睡，即以LINE通知沈姓男友。沈男隨即於凌晨3時3分許進入房間，並摸對方確認已熟睡，他先和女友發生關係，隨後由女友幫忙戴上保險套，但因過於緊張下體痿靡，而過程中由女友在旁拍攝。

小美睡夢中感受疑有人以手指進入其下體而逐漸清醒，驚見短褲及內褲遭拉下，趕緊拉起穿好。同時間，沈男見狀於凌晨3時32分逃離現場並關上房間。吳女則立刻坐在床鋪旁邊的地板上，上半身趴在床鋪邊緣，假裝睡著。

▼被害人未料到摯友家過夜，卻慘遭設局。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小美上前搖醒吳女，並詢問是否發現有人進來過房間，雖得到對方「沒有」的答案，但仍察覺有異報警處理，並至醫院驗傷採證，經採集，在尿液中驗出「氟硝西泮」。台中地院判沈9年8月、吳7年4月徒刑。

但台中高分院認為，沈男年長吳女16歲，理應較為成熟為人著想，竟利用對方對其全然付出，誘使她因擔憂其生命安危而犯案，未慮及她人生前途將因此斷送，於感情方面自私且殘忍；吳女因對愛情盲目，只因聽信怪力鬼說，然其為大學在學生，自有相當智識程度，所為對摯友造成的傷痛難以抹滅。

兩名被告與小美達成和解，共同賠償110萬元，並已給付完畢，吳女負擔50萬元。小美於調解中表示同意不追究吳的刑事責任，請求法官從輕量刑。法官同意減刑，依以藥劑犯強制性交罪，判吳3年8月；另外，不同意對沈減刑，判8年6月。全案可上訴。

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