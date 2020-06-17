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涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法院裁定收押禁見

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▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）自稱教主，涉嫌以宗教騙財騙色，專挑30歲以下處女成立「仙女班」 。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）於疫情期間，稱歌聲可治新冠肺炎遭檢警調查，也讓徐男長年以宗教騙財騙色的犯行曝光，除謊稱要帶大家去外星、讓信眾捐了600萬，卻只買個「太空梭塑膠模型」交代外，他招收20至30歲「處女」成立的仙女班中，更有成員控訴遭徐男摸乳舌吻、甚至以靈修為由企圖破處，所幸徐男「硬不起來」才未受害；北院6月17日開羈押庭，徐為求交保，對遭控猥褻部分坦承「硬不起來」，並以高血壓、心臟病、洗腎等病況，希望在外就醫聲請交保。對此，北院6月17日裁定收押禁見。

▲警方查扣中華中正黨自稱榮譽主席龍少家中8千萬元現金，及仙女班規章。（圖／記者張君豪攝）

▲檢警16日搜查徐男道場、住處等地，查獲現金8000萬元、帳冊等贓、證物。（圖／記者張君豪攝）

檢警自3月間接獲報案調查後發現，徐男自稱「教主」、「五教共主」、「主人」、「師傅」創辦華興靈修中心，於1991至2001年間，在台北、台中、高雄等地開設道場，除灌輸「唯我獨尊」的觀念、讓信眾以「僕人」自稱外，更以末日預言為號召，向信眾募資以購買各種物資前往外星「靈性世界」，並稱「末日將至、錢財無用」，鼓吹信徒捐款給教主。

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

▲徐男宣揚「末日預言」，稱要帶信眾到外星靈修，有被害人捐了600萬卻只看到太空梭模型，十分傻眼。（圖／記者張君豪攝）

一位信眾嚮往靈界生活，捐了600多萬元，事後卻只見徐男買了個「塑膠太空模型」，讓他覺得被騙的自己「像個白癡」；徐男另創立「仙女班」招收30歲以下的處女信徒，並立下「宮女宣誓詞」，明定仙女班成員「終生獻身是至上道主的新娘」，而徐男也真沒客氣，除平時不准「仙女」跟家人、朋友聯絡外，更時常以調身體、練氣姿勢為由，碰觸女信徒的胸、臀部，並稱若違抗教主會遭報應，讓信徒不敢反抗。

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

▲徐男成立仙女班立下宣誓詞，強調成員都是道主的新娘，要「絕對服從」。（圖／記者張君豪攝）

有仙女班成員出面控訴，徐男不僅以道主身分，對她們強迫舌吻、摸乳外，更稱道主「精水」可提升靈修境界，一名無知女信眾因此被迫與徐男喇舌數分鐘之久，另名女信眾則被要求裸體躺下，任徐男舌舔乳頭、下體，最慘的是，還有名仙女指徐男強調「破處」可達靈性境界，她當時嚇到無法反抗，所幸徐男幾度嘗試仍「硬不起來」才沒得逞；徐男洗腦深耕信徒，有名婚後退出仙女班的婦人，竟推薦2位剛成年的女兒進班修練，檢警正極力追查是否有其他受害者。

▲▼ 涉性侵「仙女班」詐財8000萬元　「少龍」上銬被逮…粉衣信眾護駕送進北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐男16日移送北檢時，現場有10多位粉衣信徒護駕，檢方諭令黨秘書長李美華（拿報紙）10萬元交保時，信徒立刻掏錢保人。（圖／記者劉昌松攝）

北檢16日指揮刑事局等單位，搜查徐男道館等處，當場查獲8000萬元現金及「太空梭」模型等贓、證物，並將徐男、黨秘書長李美華拘提到案，2人移送北檢時，現場還有10多名粉衣信徒「護駕」、阻擋媒體拍攝，訊後李美華以10萬元交保，北院17日裁定徐男收押禁見。

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