涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法院裁定收押禁見

▲中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）自稱教主，涉嫌以宗教騙財騙色，專挑30歲以下處女成立「仙女班」 。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

中華中正黨榮譽主席徐浩城（少龍）於疫情期間，稱歌聲可治新冠肺炎遭檢警調查，也讓徐男長年以宗教騙財騙色的犯行曝光，除謊稱要帶大家去外星、讓信眾捐了600萬，卻只買個「太空梭塑膠模型」交代外，他招收20至30歲「處女」成立的仙女班中，更有成員控訴遭徐男摸乳舌吻、甚至以靈修為由企圖破處，所幸徐男「硬不起來」才未受害；北院6月17日開羈押庭，徐為求交保，對遭控猥褻部分坦承「硬不起來」，並以高血壓、心臟病、洗腎等病況，希望在外就醫聲請交保。對此，北院6月17日裁定收押禁見。

▲檢警16日搜查徐男道場、住處等地，查獲現金8000萬元、帳冊等贓、證物。（圖／記者張君豪攝）

檢警自3月間接獲報案調查後發現，徐男自稱「教主」、「五教共主」、「主人」、「師傅」創辦華興靈修中心，於1991至2001年間，在台北、台中、高雄等地開設道場，除灌輸「唯我獨尊」的觀念、讓信眾以「僕人」自稱外，更以末日預言為號召，向信眾募資以購買各種物資前往外星「靈性世界」，並稱「末日將至、錢財無用」，鼓吹信徒捐款給教主。

▲徐男宣揚「末日預言」，稱要帶信眾到外星靈修，有被害人捐了600萬卻只看到太空梭模型，十分傻眼。（圖／記者張君豪攝）

一位信眾嚮往靈界生活，捐了600多萬元，事後卻只見徐男買了個「塑膠太空模型」，讓他覺得被騙的自己「像個白癡」；徐男另創立「仙女班」招收30歲以下的處女信徒，並立下「宮女宣誓詞」，明定仙女班成員「終生獻身是至上道主的新娘」，而徐男也真沒客氣，除平時不准「仙女」跟家人、朋友聯絡外，更時常以調身體、練氣姿勢為由，碰觸女信徒的胸、臀部，並稱若違抗教主會遭報應，讓信徒不敢反抗。

▲徐男成立仙女班立下宣誓詞，強調成員都是道主的新娘，要「絕對服從」。（圖／記者張君豪攝）

有仙女班成員出面控訴，徐男不僅以道主身分，對她們強迫舌吻、摸乳外，更稱道主「精水」可提升靈修境界，一名無知女信眾因此被迫與徐男喇舌數分鐘之久，另名女信眾則被要求裸體躺下，任徐男舌舔乳頭、下體，最慘的是，還有名仙女指徐男強調「破處」可達靈性境界，她當時嚇到無法反抗，所幸徐男幾度嘗試仍「硬不起來」才沒得逞；徐男洗腦深耕信徒，有名婚後退出仙女班的婦人，竟推薦2位剛成年的女兒進班修練，檢警正極力追查是否有其他受害者。

▲徐男16日移送北檢時，現場有10多位粉衣信徒護駕，檢方諭令黨秘書長李美華（拿報紙）10萬元交保時，信徒立刻掏錢保人。（圖／記者劉昌松攝）

北檢16日指揮刑事局等單位，搜查徐男道館等處，當場查獲8000萬元現金及「太空梭」模型等贓、證物，並將徐男、黨秘書長李美華拘提到案，2人移送北檢時，現場還有10多名粉衣信徒「護駕」、阻擋媒體拍攝，訊後李美華以10萬元交保，北院17日裁定徐男收押禁見。

生火了！連我媽都用到發光

獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」



誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴



快訊／誆聽唱歌治肺炎！中華中正黨「少龍」涉性侵女信徒 檢起出8000萬贓款

