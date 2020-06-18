2男輪姦酒醉學妹竟拿牙刷刷下體企圖滅證　判3年與3年2月

▲2男性侵，竟以牙刷刷下體，企圖滅證。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市彭姓男子在軍中服役時，在2019年6月間與王姓友人約了學妹小嵐（化名）到KTV歡唱飲酒，小嵐最後酒醉意識不清，彭男等2人竟將小嵐載到汽車旅館輪流性侵，王男還以牙刷刷洗學妹下體企圖滅證。一審將彭男判刑3年、王男判刑3年2月，案經上訴，高等法院17日二審駁回上訴，維持3年與3年2月的刑期。可上訴。

判決指出，彭男（案發後已退伍）與王男於2019年6月9日凌晨4時許，邀請小嵐與2位不知名友人一同前往新北市中和區某KTV一同唱歌飲酒。當天5時許，小嵐友人先行離去，小嵐則酒醉，已達需人攙扶始能行走、意識不清之狀態，彭、王見狀，即於6時許，共同攙扶小嵐搭乘計程車前往汽車旅館，輪流性侵得逞。

2人完事後，王男因恐留下跡證，竟異想天開，以牙刷刷柄處沾水插入小嵐下體，加以清洗，彭、王2人隨即離去。小嵐一值睡到上午10時許才清醒，發現自己衣衫不整，隨即打電話報警，逮捕2名惡狼。檢方對2人提起公訴。

一審法院審理後，2人坦承不諱，另外檢警也提出現場扣得的衛生紙團與牙刷，牙刷刷柄、刷頭驗出混有王男與小嵐的DNA，紙團則分別驗得2男的DNA；此外檢警還提出KTV與汽車旅館的監視器畫面。法院因此認定2男有罪，審酌2人明知小嵐因不勝酒力而陷入意識模糊、不知且無法反抗，竟為逞一時私慾，無視小嵐之性自主權而性侵，致小嵐身心俱受重創，其個人精神健康及生活均受負面影響；再加上小嵐無意和解，一審法院將彭男判刑3年、王男判刑3年2月。

案經上訴，二審高等法院於18日宣判，2人雖坦承犯案，並想向小嵐道歉，但小嵐仍拒絕接受道歉，也無意和解，因此高院駁回上訴，維持一審的3年與3年2月的刑度。可上訴。