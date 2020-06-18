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監院高涌誠提「總統特赦」解套邱和順案　陸正父激動反廢死：無知

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記者陳凱力／新竹報導

監察院10日通過監察委員高涌誠提出，因陸正案遭到監禁長達32年的死刑犯邱和順之調查報告，要求法務部與台灣高等檢察署有罪確定案件審查會查明真相，查明真相還給死者與被告公道，高涌誠更表示，總統行使赦免權是解套方法，認為蔡英文總統應該要考慮特赦。對此，陸正的爸爸陸晉德情緒激動的表示反對意見，更批評最高法院定讞的案件，法務部竟然可以拖2、30年不執行，法律高委員眼中是什麼都不算的東西，為什麼法務部不執行死刑、阻擋死刑？不可以，我們老百姓不同意。

▲邱和順案中陸正父親陸晉德。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲陸正的父親陸晉德大罵高涌誠無知，認為高委員應該關心的是為什麼法務部竟然可以不執行最高法院定讞的案件，居然可以容忍法務部拖2、30年不執行死刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

邱和順被控與共犯於1987年11月強盜分屍苗栗縣女保險業務員柯洪玉蘭，並在同年12月綁架男童陸正殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱和順在1988年遭到羈押，歷經法院13次審判，最高法院在2011年7月將邱和順判死刑、褫奪公權終身定讞；偵審程序歷經23年，本案經最高法院撤銷有罪判決11次，主因之一是為該案重要證物遺失，導致法院無法以直接或客觀證據認定犯罪者，亦未能以現代新科技發掘真相，邱和順目前也已遭關押32年，創下司法紀錄。

▲▼邱和順。（圖／民間司改會）

▲民間團體日前發起活動聲援邱和順。（資料照／民間司改會提供）

監委高涌誠18日召開記者會，說明邱和順案調查報告，報告重申監察院過法院判處死刑的疑義，並懷疑1989年的古井童屍命案與陸正案有關。高涌誠指出，根據模擬亞洲人權法院2019年針對「邱和順案」的判決，提到該案原確定判決以酷刑方式取得自白，又因證據遺失、無法詰問證人，以及法官重複參與審判有違公平審判原則，且邱和順遭單獨監禁4年、配戴腳鐐18年，受到酷刑及不正對待，已違反公民與政治權利國際公約規定，因此要求最高法院重新審查邱和順之定罪及處刑，彌補並糾正邱和順所受基本人權的侵害。

▲▼監察院通過高涌誠所提調查報告，要求法務部與台灣高等檢察署有罪確定案件審查會查明真相。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員高涌誠。（資料圖／記者林銘翰攝）

高涌誠說，法務部應鑑於被害人陸正含冤，若尋找到屍體並確認，可告慰死者在天之靈，本案被告邱和順羈押迄今已逾30年無法執行，其間遭受單獨監禁4年、配戴腳鐐18年，違反公民與政治權利國際公約規定，成為我國人權重大汙點，因此有重啟偵查審理，還原真相之必要。高涌誠強調，邱和順確實無辜，司法不願自己糾錯，由總統特赦是解套辦法，法務部也應重啟古井童屍案的調查，以現今科技還原真相，釐清事實。

高涌誠表示，邱和順等人是否有明確犯案，依法應以證據認定，並詳細審酌共同被告證詞信用性及補強證據，然而邱和順等共犯主要以共犯自白、向陸正家人勒取贖金之電話錄音帶、從邱和順住處扣得之麻繩4條與袋子1個、指示交付贖款之字條等作為補強證據，惟該等證據欠缺關聯性。

高涌誠說，縱使邱和順等人符合「潛在或正在進行之犯罪人圖像」，然而共犯自白間相互矛盾，並且欠缺所有重要物證，充斥著檢警誘導、威逼與利誘等不正方法，已成為我國司法人權的重大汙點。高涌誠指出，法務部應鑑於被害人陸正含冤，若尋找到屍體並確認，可告慰死者在天之靈，希望法務部能就本案查明真相。

高涌誠表示，監察院已針對「邱和順案」提出四項報告，站在監察院的立場，真的認為邱和順是無辜的，「既然僵持在那邊，總統行使赦免權當然是個解套方法」，因此蔡英文應該要考慮特赦。不過高涌誠也說，特赦僅能解除邱和順含冤在獄的現狀，法務部還是應該要重新調查，才能真正還給邱和順清白。

對此，陸正案的受害者父親陸晉德18日接受媒體訪問時表示，「高委員根本沒有認真的去看人權公約，人權公約並沒有禁止死刑，他自己沒有好好把公約看完就隨便講話，這表示他無知，高委員這個監察委員應該關心的是為什麼法務部竟然可以不執行最高法院定讞的案件，他居然可以容忍法務部拖2、30年不執行死刑，這才是關係重大，這表示法律在很多人的眼中，包括高委員在內，是什麼都不算數的東西。」陸晉德也要鄭重要求，「高委員應該要針對法務部提出彈劾，為什麼你不執行死刑，為什麼你在阻擋死刑，難道你法務部有權利直接了當的廢除死刑嗎？不可以，我們老百姓不同意。」

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